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Депутат Верховной рады Украины: разрушать – это путь в никуда. Это не выгодно белорусам, это выгодно другим странам

24 декабря 2020 15:36
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Новости Беларуси. На выборах в Украине он был доверенным лицом Владимира Зеленского, а после выборов в Беларуси 10 августа публично поздравил Александра Лукашенко с победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре он принес государственный флаг Беларуси в Верховную раду Украины, чтобы еще раз высказать слова поддержки Президенту и народу нашей страны.

На неделе Евгений Шевченко посетил Минск. Наши коллеги встретились с депутатом Верховной рады и задали несколько вопросов. Как по ситуации в Беларуси – взгляд со стороны, так и по ситуации в Украине – взгляд изнутри.

Депутат Верховной рады Украины: разрушать – это путь в никуда. Это не выгодно белорусам, это выгодно другим странам-1

Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:
Со времен распада СССР, с 1991-1992 года, нам постоянно навязывают фальшивые чужие ценности. Ценности свободы, при том забывая о том, что свобода – та, западная – значит уход государства от заботы о простых людях, о социальной составляющей. Это очень важно.

Я желаю, чтобы вы просто очень критически посмотрели на ту ситуацию, которая происходит в Беларуси. И понимали, что все-таки демократия это голосование на выборах. И сохранение страны, и то, чего вы добились это очень важно. Что можно с пылу с жару наделать проблем, разрушить, а потом вы это не построите. Потом будете очень долго об этом жалеть.

Депутат Верховной рады Украины: разрушать – это путь в никуда. Это не выгодно белорусам, это выгодно другим странам-4

Поэтому я желаю вам терпения, мира, добра. Чтобы у вас было счастье, чтобы у вас была стабильность. Идите в том же направлении, в котором двигались, это правильный путь. Если вам не хватает какого-то уровня демократии, я думаю, скоро у вас это появится в связи с тем, что все течет, все меняется. Но разрушать – это плохой путь, это путь в никуда. Это точно не выгодно белорусам, это выгодно другим странам.

Полную версию интервью с Евгением Шевченко смотрите на СТВ в воскресенье, 27 декабря, в 19:30 в программе «Неделя».

# Международная политика # Евгений Шевченко # Евгений Поболовец # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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