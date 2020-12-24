Депутат Верховной рады Украины: разрушать – это путь в никуда. Это не выгодно белорусам, это выгодно другим странам
Новости Беларуси. На выборах в Украине он был доверенным лицом Владимира Зеленского, а после выборов в Беларуси 10 августа публично поздравил Александра Лукашенко с победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре он принес государственный флаг Беларуси в Верховную раду Украины, чтобы еще раз высказать слова поддержки Президенту и народу нашей страны.
На неделе Евгений Шевченко посетил Минск. Наши коллеги встретились с депутатом Верховной рады и задали несколько вопросов. Как по ситуации в Беларуси – взгляд со стороны, так и по ситуации в Украине – взгляд изнутри.
Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:
Со времен распада СССР, с 1991-1992 года, нам постоянно навязывают фальшивые чужие ценности. Ценности свободы, при том забывая о том, что свобода – та, западная – значит уход государства от заботы о простых людях, о социальной составляющей. Это очень важно.
Я желаю, чтобы вы просто очень критически посмотрели на ту ситуацию, которая происходит в Беларуси. И понимали, что все-таки демократия – это голосование на выборах. И сохранение страны, и то, чего вы добились – это очень важно. Что можно с пылу с жару наделать проблем, разрушить, а потом вы это не построите. Потом будете очень долго об этом жалеть.
Поэтому я желаю вам терпения, мира, добра. Чтобы у вас было счастье, чтобы у вас была стабильность. Идите в том же направлении, в котором двигались, это правильный путь. Если вам не хватает какого-то уровня демократии, я думаю, скоро у вас это появится в связи с тем, что все течет, все меняется. Но разрушать – это плохой путь, это путь в никуда. Это точно не выгодно белорусам, это выгодно другим странам.
Полную версию интервью с Евгением Шевченко смотрите на СТВ в воскресенье, 27 декабря, в 19:30 в программе «Неделя».