Гайдукевич про интервью Путина Карлсону: это глоток свежего воздуха в пропаганде лжи и штампах

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия): Что касается интервью, конечно, я думаю в случае США, Запада доверие к традиционным медиа почему падает? Потому что они не могут услышать правду. То есть Путина все время представляют в профиль. А Такер Карлсон решил показать в лицо. То есть узнать его действительное мнение, потому что для остальных медиа они уже имели свою традиционную позицию. Для них даже брать интервью считалось чем-то неправильным с их точки зрения, потому что они считали, что это будет оправдание войны. Мы видели эти комментарии насчет вводной части этого интервью, что Путин почти час рассказывал про историю. Но Такер Карлсон показал, что он может терпеливо это слушать, и он действительно это делал не для того, чтобы подыгрывать Владимиру Путину, чтобы он не прерывал интервью. Ему действительно было интересно. Я думаю, таких американцев на самом деле много. Я знаю, что многие американцы не то что историю, они даже не знают, где на карте находится Украина. Поэтому в этом смысле интервью стало энциклопедическим знанием для простых американцев, которые решили из уст человека, который принимает решения, услышать, какова на самом деле позиция России.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Действительно, глоток свежего воздуха в этой пропаганде лжи и штампах, которые льются каждый день западному обывателю на уши. Но есть вторая причина: американцы и европейцы устали от политиков, которых сделали маркетологи. Вы посмотрите на западных политиков. У него заранее заготовлены вопросы и ответы-клише. Он неживой. Он отвечает штампами. Уже знают все американцы в принципе, что скажет политик. Есть только исключения. Почему Трамп так популярен у какой-то аудитории США? Потому что он штампами не говорит. А Лукашенко, Путин – все ведут живой разговор. За ними не стоят маркетологи – ни за Путиным, ни за Лукашенко. Это лидеры. В этом отличие, например, от Макрона, которому напишут целую речь, заранее дадут ответы, и он будет зачитывать: а почему вы боитесь себя показать? Потому что он продукт маркетинга. Когда его ставили президентом Франции, его слепили те корпорации, которые за ним стоят, и те информационные фокус-группы, которые с ними работали. С Путиным и Лукашенко никто не работает. Это лидеры нации. Поэтому они выходят, садятся и спокойно рассуждают как лидеры. И западный телезритель, западные граждане мечтают о таких политиках тоже. Они устали жить в мире маркетинга. И вот это так вызывает резонанс.

Безусловно, это интервью взорвало информационное пространство, в том числе, конечно же, и Европы, не только США. Потому что там они увидели то, о чем каждый европеец обсуждал дома со своей семьей, когда приходил и видел, что коммунальные платежи растут, мигрантов с Ближнего Востока и Украины становится все больше, а Шольц и другие товарищи невнятно по бумажке говорят одни и те же заученные фразы. А тут бац! И правда.

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