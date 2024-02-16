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Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником

16 февраля 2024 07:59
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Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником. В соседней стране сегодня, 16 февраля, отмечают День восстановления государства. В своем обращении белорусский лидер подчеркнул, что нынешняя ситуация в отношениях наших стран не соответствует стремлениям простых литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране.

Беларусь всегда была заинтересована в мирной и процветающей Литве. И даже на такие шаги литовского правительства миролюбивый белорусский народ ответил продолжением безвизового режима для жителей соседней страны, предложил свои товары, медицинские услуги, электроэнергию, открыл двери санаториев, театров и музеев.

# Беларусь-Литва # Александр Лукашенко

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