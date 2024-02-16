Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником. В соседней стране сегодня, 16 февраля, отмечают День восстановления государства. В своем обращении белорусский лидер подчеркнул, что нынешняя ситуация в отношениях наших стран не соответствует стремлениям простых литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране.

Беларусь всегда была заинтересована в мирной и процветающей Литве. И даже на такие шаги литовского правительства миролюбивый белорусский народ ответил продолжением безвизового режима для жителей соседней страны, предложил свои товары, медицинские услуги, электроэнергию, открыл двери санаториев, театров и музеев.