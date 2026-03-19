Команда «Огненные рыси» выиграла «Золотую шайбу» в старшей группе дивизиона Б

Команда «Огненные рыси» выиграла республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в старшей группе дивизиона Б. В турнире участвовали юные воспитанники секций из городов, в которых нет крытых ледовых арен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче представители Гомельского района нанесли поражение «Ледовым рыцарям» из Сморгони. Поединок держал в напряжении до конца. Финальный результат – 5:2. С бронзой – «Уникум» из Борисова.

Игорь Егоров, тренер команды «Огненные рыси»:

Эмоции, конечно, зашкаливают, когда особенно занимаешь первое место. Ты чемпион, победитель таких шикарных соревнований, где дети могут себя проявить, показать, на что они способны, побороться. Поэтому это всегда очень классно и здорово.

И насчет своих подопечных. Ребята большие молодцы, я очень ими доволен. Да, мы знали, что будет тяжело. Мы знали, что надо будет нам немного постараться. Но для этого мы и тренировались много времени, поэтому результат налицо. Ребята, вы самые лучшие!

«Золотая шайба» – уникальный проект, который проводится при постоянной поддержке Президентского спортивного клуба. Играют здесь исключительно те дети, которые не занимаются в специализированных секциях. Для ребят это отличная возможность проявить себя. А подарками не обижен никто.