Участники открытого КБ по пулевой стрельбе разыграли 5 комплектов наград

Во второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе участники разыграли пять комплектов наград. Хозяева не остались с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязания микстов в стрельбе из пневматического пистолета в борьбу, помимо сильнейших белорусских пар, включились и россияне. В финальном этапе противостояние исчислялось десятыми балла. В результате пальма первенства досталась бронзовым призерам чемпионата Европы нашим Ивану Казаку и Любови Яскевич.

Пара набрала 577 очков, что на два больше, чем на прошедшем континентальном форуме. Серебро у гостей, они проиграли всего 4 десятые балла нашим ребятам, а топ-3 закрыл еще один белорусский дуэт Владислава Демеша и Аделии Остапчук.