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Участники открытого КБ по пулевой стрельбе разыграли 5 комплектов наград

19 марта 2026 17:49
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Во второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе участники разыграли пять комплектов наград. Хозяева не остались с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники открытого КБ по пулевой стрельбе разыграли 5 комплектов наград-2

В состязания микстов в стрельбе из пневматического пистолета в борьбу, помимо сильнейших белорусских пар, включились и россияне. В финальном этапе противостояние исчислялось десятыми балла. В результате пальма первенства досталась бронзовым призерам чемпионата Европы нашим Ивану Казаку и Любови Яскевич. 

Пара набрала 577 очков, что на два больше, чем на прошедшем континентальном форуме. Серебро у гостей, они проиграли всего 4 десятые балла нашим ребятам, а топ-3 закрыл еще один белорусский дуэт Владислава Демеша и Аделии Остапчук.

Подробнее в видео.

# Стрельба

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