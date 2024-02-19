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Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов

19 февраля 2024 10:48
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Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху социальных сетей?

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов-1

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Есть будущее, потому что у всех своя аудитория. Я сколько раз слышал: телевидение умрет, газеты умрут – это все не произошло и не произойдет. Люди смотрят и телевидение, перераспределяются информационные потоки. Конечно, надо признать, что роль нетрадиционных СМИ, как их можно назвать, хотя уже для многих людей они стали традиционными: это и соцсети, интернет, интернет-телевидение, любые другие платформы, блогеры. Конечно, их роль есть и будет расти в каких-то вещах. Но и традиционные СМИ будут. Я убежден, что все будет развиваться, и нам важно работать везде, чтобы точка зрения, например, Беларуси и России, нашего Союзного государства, транслировалась везде, на все аудитории, а работать надо со всеми.

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов-4

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
На самом деле, традиционные медиа никуда не деваются. Возможно, меняется просто канал передачи информации. Такер Карлсон был в Москве. И по большому счету весь продакшн построен по старым форматам старого телевидения, оттуда, собственно, и взялась популярность Такера Карлсона. Правда, он был зажат своими же соплеменниками, своими соотечественниками, своими политиками. Был выдавлен буквально из социальной сети Х, бывшей Twitter и так далее. Но подходы к созданию контента, конечно же, остаются. Ведь большое телевидение, качественная картинка, хороший звук – это все влияет. Все соцсети популярные, на которых мы вещаем и встречаемся, к сожалению, западные в основном. Что делать нам с отечественными площадками? Этому, конечно, нужно уделять внимание. Никуда не денутся традиционные медиа, подходы в классическом медиа. То же самое, что сделал Такер Карлсон с главой государства российского. Он взял классическое по сути интервью у Владимира Путина. Такое же интервью брали и 20, и 30, и 100 лет назад. И будут брать. Вопрос: как его доставили зрителям? Миллиард просмотров в социальных сетях – посчитали. Действительно, социальные сети обладают инструментарием – посчитать количество зрителей, просмотров, увидеть реакцию. Это единственное, наверное, что очень явно отделяет их от классических медиа. Но они, конечно, никогда не умрут.

Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов-7

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Традиционные медиа все равно останутся сильными. Можно даже обратить внимание, что многие традиционные каналы, к которым мы привыкли, переходят в соцсеть. Те же самые федеральные каналы – люди просто не успевают смотреть по телеканалам, не успевают на трансляцию и смотрят в Telegram.

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# СМИ Беларуси # общество # Олег Гайдукевич # Константин Придыбайло # Камран Гасанов

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