Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов
Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху социальных сетей?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Есть будущее, потому что у всех своя аудитория. Я сколько раз слышал: телевидение умрет, газеты умрут – это все не произошло и не произойдет. Люди смотрят и телевидение, перераспределяются информационные потоки. Конечно, надо признать, что роль нетрадиционных СМИ, как их можно назвать, хотя уже для многих людей они стали традиционными: это и соцсети, интернет, интернет-телевидение, любые другие платформы, блогеры. Конечно, их роль есть и будет расти в каких-то вещах. Но и традиционные СМИ будут. Я убежден, что все будет развиваться, и нам важно работать везде, чтобы точка зрения, например, Беларуси и России, нашего Союзного государства, транслировалась везде, на все аудитории, а работать надо со всеми.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
На самом деле, традиционные медиа никуда не деваются. Возможно, меняется просто канал передачи информации. Такер Карлсон был в Москве. И по большому счету весь продакшн построен по старым форматам старого телевидения, оттуда, собственно, и взялась популярность Такера Карлсона. Правда, он был зажат своими же соплеменниками, своими соотечественниками, своими политиками. Был выдавлен буквально из социальной сети Х, бывшей Twitter и так далее. Но подходы к созданию контента, конечно же, остаются. Ведь большое телевидение, качественная картинка, хороший звук – это все влияет. Все соцсети популярные, на которых мы вещаем и встречаемся, к сожалению, западные в основном. Что делать нам с отечественными площадками? Этому, конечно, нужно уделять внимание. Никуда не денутся традиционные медиа, подходы в классическом медиа. То же самое, что сделал Такер Карлсон с главой государства российского. Он взял классическое по сути интервью у Владимира Путина. Такое же интервью брали и 20, и 30, и 100 лет назад. И будут брать. Вопрос: как его доставили зрителям? Миллиард просмотров в социальных сетях – посчитали. Действительно, социальные сети обладают инструментарием – посчитать количество зрителей, просмотров, увидеть реакцию. Это единственное, наверное, что очень явно отделяет их от классических медиа. Но они, конечно, никогда не умрут.
Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Традиционные медиа все равно останутся сильными. Можно даже обратить внимание, что многие традиционные каналы, к которым мы привыкли, переходят в соцсеть. Те же самые федеральные каналы – люди просто не успевают смотреть по телеканалам, не успевают на трансляцию и смотрят в Telegram.
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