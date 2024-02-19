Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху развития новых медиа? Мнения экспертов

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Есть ли будущее у традиционных СМИ в эпоху социальных сетей?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Есть будущее, потому что у всех своя аудитория. Я сколько раз слышал: телевидение умрет, газеты умрут – это все не произошло и не произойдет. Люди смотрят и телевидение, перераспределяются информационные потоки. Конечно, надо признать, что роль нетрадиционных СМИ, как их можно назвать, хотя уже для многих людей они стали традиционными: это и соцсети, интернет, интернет-телевидение, любые другие платформы, блогеры. Конечно, их роль есть и будет расти в каких-то вещах. Но и традиционные СМИ будут. Я убежден, что все будет развиваться, и нам важно работать везде, чтобы точка зрения, например, Беларуси и России, нашего Союзного государства, транслировалась везде, на все аудитории, а работать надо со всеми.