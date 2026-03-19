Более 170 авторских разработок! Финал 15-го сезона «100 идей для Беларуси» проходит в Минске

А теперь о том, как молодые белорусские изобретатели превращают свои идеи в реальные инновации. Причем их изыскания не ограничиваются рамками привычного. Можно ли из гречневой шелухи создать косметику, а избытки электроэнергии превратить в цифровую валюту? Финал проекта «100 идей для Беларуси» показывает: инновации перестают быть теорией и становятся инструментом реального бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске. 19 марта в Национальном детском технопарке эксперты – академики, руководители предприятий и представители министерств – определяют лучшие молодежные разработки 15-го сезона. Участники со всей страны демонстрируют проекты в IT, экологии и других областях, превращая идеи в перспективные стартапы и реальные экономические решения.

Юбилейный, 15-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» – на финишной прямой. Из 1 300 заявок, поданных в начале пути, в финал попали 173 проекта. На выставке инноваций представлено все самое интересное: от прорывных решений в энергетике до разработок в сфере экологии. Победителей определят в 10 номинациях.

Даниил Плешко, учащийся Грицкевичской средней школы Несвижского района:

Я представляю проект «Технологии извлечения золота из электронных отходов». В бюджетных организациях скопились огромные залежи старой офисной техники, ее невозможно списать и утилизировать без извлечения драгоценных металлов. В Беларуси у нас всего два предприятия, которые занимаются изучением драгоценных металлов. Но они используют энергозатратные химико-металлургические методы. Мы же предлагаем новую дешевую технологию извлечения золота из электронных отходов с последующим использованием промежуточных продуктов.

Пока одни ищут золото в старых компьютерах, другие предлагают нестандартные решения для национальной энергетики.

Ярослав Субоч, студент Белорусского национального технического университета:

На сегодняшний день многие тепловые электростанции работают в режиме маневрирования мощностей или же находятся в горячем резерве. Для дозагрузки наших электростанций до номинальных параметров нам нужен крупный стабильный потребитель, каким и является наша майнинг-ферма. Кроме того, полезной работой от использования электроэнергии является генерация ликвидного цифрового актива, который создаст ликвидность частично для ПВТ-бирж, а также станет основой для развивающегося криптобанка.

Ксения и ее команда нашли способ превращать отходы гречихи в полезное сырье для сферы красоты. Школьники выделили из шелухи витамин P, который раньше приходилось закупать за границей. Теперь на основе экстракта делают средства, которые заживляют синяки и укрепляют сосуды.