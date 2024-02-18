Придыбайло: я планирую приехать на выборы в Беларусь. У нас самое открытое голосование

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Я надеюсь, что новый медиахолдинг, о котором говорят президенты уже много лет, будет сделан действительно по-новому. Будет использоваться лучшая классическая журналистика, новые медиа и так далее. Мы – Союзное государство – в целом самые демократичные. Нужно сказать нашим западным партнерам большое спасибо, во-первых, за то, что они когда-то пинали нас за наши выборы. У нас самые открытые выборы вообще в принципе в Европе, на планете. Можем вспомнить, как голосуют по почте американцы, президента американского выбирает группа каких-то непонятных лиц, а у нас выборы самые открытые, самые доступные. В России скоро будут президентские выборы, и каждый гражданин может стать наблюдателем на выборах. В Беларуси будут выборы в парламент. Желаю удачи всем тем, кто претендует.

Вспомнили интервью – Стив Розенберг, журналист BBC. И что может быть для нас, журналистов, круче всего? Опубликовать интервью без купюр, без монтажа, показать своего собеседника, какой он был на самом деле. Но BBC публикует 20 минут интервью Лукашенко, на что все удивляются журналисты, которые знают, что интервью длилось около часа.

Что делает белорусская пресс-служба Александра Лукашенко? Публикует целиком 40-минутный разговор. Действительно, журналист BBC выглядит как какой-то ограниченный пацан. И мы еще не донесли до наших западных партнеров, что у Александра Лукашенко периодически бывают большие пресс-конференции, открытые разговоры, и Владимир Путин по 5-6 часов может без бумажек практически отвечать, что невозможно представить вообще в США. Шутят, что Джо Байден не помнит, что ел на обед.