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Politico: Кошта заявил, что Орбан на саммите ЕС пересек красную линию

19 марта 2026 17:26
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Politico: Кошта заявил, что Орбан на саммите ЕС пересек красную линию-0

Глава Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Виктора Орбана за блокировку решения о выделении Украине 90 млрд евро на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Он назвал такие действия нарушением принципов сотрудничества и отметил, что ранее ни один лидер не заходил так далеко.

Решение о помощи Украине и новом пакете санкций было заблокировано Венгрией и Словакией, и обсуждение перенесли на следующий саммит.

Ранее Будапешт связывал свою позицию с требованием возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который Киев остановил в январе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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