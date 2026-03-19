В Совете Республики прошла встреча с делегацией Сербии

Минск и Белград укрепляют взаимодействие и ищут новые возможности для расширения сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Совете Республики состоялась встреча белорусских парламентариев с делегацией Народной скупщины Сербии во главе с Иваном Каричем, членом парламентской группы дружбы с нашей страной. Стороны подтвердили курс на развитие двустороннего партнерства и наметили перспективные направления для взаимодействия.

Торговля и экономика остаются в основе отношений. Беларусь и Сербия намерены активизировать сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Примечательно, что Сербия – единственное европейское государство с соглашением о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Кроме того, наши страны поддерживают безвизовый режим, а межрегиональные связи активно развиваются: подписано свыше 17 соглашений о побратимстве между городами, а сейчас прорабатывается подобный документ и в сфере здравоохранения.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Мы продолжаем поддерживать хорошую динамику межпарламентских контактов с Республикой Сербия. Активно развиваются социально-гуманитарные связи, сотрудничество в области образования, культуры.

Иван Карич, депутат Народной скупщины Сербии:

Для Сербии очень важно сотрудничество с Беларусью. У нас многолетняя традиция дружбы с вашей страной. Экономическое сотрудничество является ключевым для наших президентов. Мы работаем над политическими и экономическими вопросами и в правительстве, и в парламенте.

Не менее важный вопрос – возобновление прямого авиасообщения между странами. Это откроет новые горизонты для делового и туристического обмена. Эксперты отмечают: белорусско-сербские отношения – пример долгосрочного партнерства, основанного на исторических корнях, славянском единстве и взаимной поддержке на международной арене.