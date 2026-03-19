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В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века»

19 марта 2026 18:05
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«Женщина через века». Повседневная жизнь белорусок от глубокой древности до середины ХХ века представлена на выставке в Минской городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века» -2

Посвящена экспозиция Году белорусской женщины. Облик горожанок и сельских жительниц позволяют увидеть, как в то время носили украшения и головные уборы. 

В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века» -4

На экспозиции костюм рубежа XIX-XX вв. представлен предметами из частной коллекции: это шелковое свадебное платье в стиле модерн и накидка из черной тафты и льняного кружева. 

В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века» -6

Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это такое самое настоящее путешествие по той повседневной жизни, которую вела женщина в разные периоды Минска и не только минской истории. Это уникальные абсолютно артефакты в виде браслетов, колец, височных украшений. 

Все то, чем украшали себя минчанки, белоруски более 10 веков назад. Минчанка XIX и XX века. На этой части выставки можно увидеть не только предметы, которые украшали женщин, не только то, что они носили на себе, но и то, что они сделали своими руками уже в эту индустриальную эпоху. 

В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века» -8

Образы женщин разных профессий представлены в фотографиях 70-ых годов ХХ века. Дополнена выставка предметными инсталляциями из продукции минских предприятий.

В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века» -10

Бытовые приборы, парфюмерия, журналы мод и другие неотъемлемые атрибуты повседневности минчанок прошлого столетия. Выставка работает до 26 апреля.

# Выставка # Год белорусской женщины # Музей истории Минска # Евгения Стельмахова

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