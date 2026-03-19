В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века»

«Женщина через века». Повседневная жизнь белорусок от глубокой древности до середины ХХ века представлена на выставке в Минской городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посвящена экспозиция Году белорусской женщины. Облик горожанок и сельских жительниц позволяют увидеть, как в то время носили украшения и головные уборы.

На экспозиции костюм рубежа XIX-XX вв. представлен предметами из частной коллекции: это шелковое свадебное платье в стиле модерн и накидка из черной тафты и льняного кружева.

Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Это такое самое настоящее путешествие по той повседневной жизни, которую вела женщина в разные периоды Минска и не только минской истории. Это уникальные абсолютно артефакты в виде браслетов, колец, височных украшений.

Все то, чем украшали себя минчанки, белоруски более 10 веков назад. Минчанка XIX и XX века. На этой части выставки можно увидеть не только предметы, которые украшали женщин, не только то, что они носили на себе, но и то, что они сделали своими руками уже в эту индустриальную эпоху.