В Минской городской Ратуше проходит выставка «Женщина через века»

«Женщина через века». Повседневная жизнь белорусок от глубокой древности до середины ХХ века представлена на выставке в Минской городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Женщина через века». Повседневная жизнь белорусок от глубокой древности до середины ХХ века представлена на выставке в Минской городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посвящена экспозиция Году белорусской женщины. Облик горожанок и сельских жительниц позволяют увидеть, как в то время носили украшения и головные уборы.
На экспозиции костюм рубежа XIX-XX вв. представлен предметами из частной коллекции: это шелковое свадебное платье в стиле модерн и накидка из черной тафты и льняного кружева.
Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это такое самое настоящее путешествие по той повседневной жизни, которую вела женщина в разные периоды Минска и не только минской истории. Это уникальные абсолютно артефакты в виде браслетов, колец, височных украшений.
Все то, чем украшали себя минчанки, белоруски более 10 веков назад. Минчанка XIX и XX века. На этой части выставки можно увидеть не только предметы, которые украшали женщин, не только то, что они носили на себе, но и то, что они сделали своими руками уже в эту индустриальную эпоху.
Образы женщин разных профессий представлены в фотографиях 70-ых годов ХХ века. Дополнена выставка предметными инсталляциями из продукции минских предприятий.
Бытовые приборы, парфюмерия, журналы мод и другие неотъемлемые атрибуты повседневности минчанок прошлого столетия. Выставка работает до 26 апреля.