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Коул: США заинтересованы в улучшении отношений между Беларусью и Литвой

19 марта 2026 17:19
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Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.

Коул: США заинтересованы в улучшении отношений между Беларусью и Литвой-2

В Минск Джон Коул приехал из Литвы. Накануне он там проводил переговоры с местным руководством. Так вот, официальный Вильнюс из Минска продолжает лепить образ врага, который пугает литовцев своими шарами.

Складывается впечатление, что вам просто навязывают мысль о том, что Беларусь представляет угрозу из-за беспилотников или шаров. Все равно наш Президент неоднократно все это опровергал, подкрепляя конкретными фактами. Что вы вообще думаете на этот счет? 

Коул: США заинтересованы в улучшении отношений между Беларусью и Литвой-4

Джон Коул, спецпосланник США:
Разумеется, я слышал то, что говорил и Президент Литвы, и президенты других стран. Естественно, я это все слышал. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились.

Таким образом, пятый публичный раунд белорусско-американских переговоров завершился удовлетворительно для обеих сторон. Кое-что решено, но еще много важного для Беларуси и США предстоит обсуждать и делать в перспективе на разных уровнях. Препятствий для этого все меньше.

Коул: США заинтересованы в улучшении отношений между Беларусью и Литвой-6

Джон Коул:
Мы прошли очень большой путь с тех пор, когда мы в первый раз приехали сюда для встречи с Президентом. Еще раз повторяю, ситуация очень улучшилась. И мы обсуждаем все вопросы, которые связаны с нашими двусторонними отношениями.

– Может быть, в следующий раз уже прямым рейсом?
– Очень надеюсь на это.

И как стало известно, Александр Лукашенко на основании принципа гуманизма принял решение о помиловании 250 осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко на переговорах с Коулом: никаких политзаключенных у нас нет – есть правонарушители. 

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# Международное сотрудничество # Беларусь-США

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