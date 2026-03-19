Коул: США заинтересованы в улучшении отношений между Беларусью и Литвой
Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.
В Минск Джон Коул приехал из Литвы. Накануне он там проводил переговоры с местным руководством. Так вот, официальный Вильнюс из Минска продолжает лепить образ врага, который пугает литовцев своими шарами.
Складывается впечатление, что вам просто навязывают мысль о том, что Беларусь представляет угрозу из-за беспилотников или шаров. Все равно наш Президент неоднократно все это опровергал, подкрепляя конкретными фактами. Что вы вообще думаете на этот счет?
Джон Коул, спецпосланник США:
Разумеется, я слышал то, что говорил и Президент Литвы, и президенты других стран. Естественно, я это все слышал. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились.
Таким образом, пятый публичный раунд белорусско-американских переговоров завершился удовлетворительно для обеих сторон. Кое-что решено, но еще много важного для Беларуси и США предстоит обсуждать и делать в перспективе на разных уровнях. Препятствий для этого все меньше.
Джон Коул:
Мы прошли очень большой путь с тех пор, когда мы в первый раз приехали сюда для встречи с Президентом. Еще раз повторяю, ситуация очень улучшилась. И мы обсуждаем все вопросы, которые связаны с нашими двусторонними отношениями.
– Может быть, в следующий раз уже прямым рейсом?
– Очень надеюсь на это.
И как стало известно, Александр Лукашенко на основании принципа гуманизма принял решение о помиловании 250 осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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