Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.

В Минск Джон Коул приехал из Литвы. Накануне он там проводил переговоры с местным руководством. Так вот, официальный Вильнюс из Минска продолжает лепить образ врага, который пугает литовцев своими шарами. Складывается впечатление, что вам просто навязывают мысль о том, что Беларусь представляет угрозу из-за беспилотников или шаров. Все равно наш Президент неоднократно все это опровергал, подкрепляя конкретными фактами. Что вы вообще думаете на этот счет?