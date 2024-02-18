Василец: позицию Путина узнала вся англоязычная аудитория, которая хоть как-то интересуется политикой

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:

Безусловно, аналогии можно провести, если анализировать выступление Владимира Путина, то да, оно было адресовано в первую очередь жителям западных стран, США, Британии. А с учетом количества просмотров данного интервью в англоязычном сегменте уже давно перевалило за 200 миллионов, можно без труда понять, что вся англоязычная аудитория, которая хоть как-то интересовалась политикой, эти все люди посмотрели от и до позицию Российской Федерации, которую транслировал президент.

Как мне кажется, самое важное, что он сказал, так это то, что источник легитимности, источник власти Зеленского – это был госпереворот 2014 года. На это мало кто обратил внимание, но я уверен, что каждый украинец на этом сделал отдельный акцент, потому что ни для кого не секрет, что в 2014 году, после захвата власти, после Майдана, госпереворота в итоге страна уже полностью изменила курс и в убыток своей экономике, в убыток своего народа, начался дрейф в сторону блока НАТО. И уже у нас в стране начиналась установка западных надстроек над государственными органами в виде Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционного суда, антикоррупционной прокуратуры, всяких там наблюдательных советов и так далее.