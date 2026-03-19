Наши автобусы на Урале! Беларусь участвует в модернизации общественного транспорта Екатеринбурга

Не просто техника, а готовые решения для городской мобильности. Минск участвует в модернизации общественного транспорта Екатеринбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На маршруты столицы Урала уже выходят современные троллейбусы, созданные в кооперации белорусских и российских предприятий. Модель на базе кузова МАЗ, собранная в Уфе, способна преодолевать до 20 километров без контактной сети, что позволяет гибко выстраивать маршруты.

Закуплено более 50 таких машин, и парк продолжает пополняться. При этом в городе уже работают и полностью белорусские троллейбусы – ранее было поставлено свыше 40 единиц.

Сотрудничество Беларуси и Свердловской области при этом не ограничивается транспортом. Речь идет о расширении промышленной кооперации – от машиностроения до высокотехнологичных проектов.