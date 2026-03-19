Наши автобусы на Урале! Беларусь участвует в модернизации общественного транспорта Екатеринбурга
Не просто техника, а готовые решения для городской мобильности. Минск участвует в модернизации общественного транспорта Екатеринбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На маршруты столицы Урала уже выходят современные троллейбусы, созданные в кооперации белорусских и российских предприятий. Модель на базе кузова МАЗ, собранная в Уфе, способна преодолевать до 20 километров без контактной сети, что позволяет гибко выстраивать маршруты.
Закуплено более 50 таких машин, и парк продолжает пополняться. При этом в городе уже работают и полностью белорусские троллейбусы – ранее было поставлено свыше 40 единиц.
Сотрудничество Беларуси и Свердловской области при этом не ограничивается транспортом. Речь идет о расширении промышленной кооперации – от машиностроения до высокотехнологичных проектов.
Как белорусские разработки интегрируются в российскую инфраструктуру – в репортаже Ольги Наумовой.
От метро до центра Екатеринбурга – жители и туристы теперь с комфортом доезжают на новых троллейбусах. На линию эту модель – «Горожанин» – поставили чуть больше недели назад. Новички на дороге белорусско-российского производства: сборка – уфимская, а вот машинокомплект – минский. Люди уже оценили современный транспорт.
Мне как пассажиру, который имеет проблемы со здоровьем, очень комфортно.
Большой, много места, все могут присесть.
Уже четыре года в столице Урала идет транспортная реформа: здесь полностью обновляют общественную технику. В большую программу включились и белорусские машиностроители. Первые поставки были еще в 2023-м, белорусскую технику опробовали, и стороны решили масштабировать этот проект. Сейчас на линию выходят уже машины, созданные совместно. Город закупил уже более полусотни. Их большое преимущество – автономный ход – до 20 километров.
Игорь Ощепков, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга (Россия):
За тот непродолжительный период эксплуатации данного троллейбуса мы получили достаточно большое количество хороших отзывов, в первую очередь от водителей, которые эксплуатируют эти троллейбусы, это хорошая эргономика кабины, хорошее отопление. Беларусь внесла определенный вклад в развитие транспортной реформы на территории Екатеринбурга, поставив в город 100 единиц своего транспорта.
Беларусь и Россия набирают обороты в сотрудничестве. Теперь взаимодействуем и в авиации. С 2024-го предприятия двух стран начали работать над первым союзным самолетом. Его проектировали на уральском заводе, а вот сборку планируют организовать в нашей стране. Этот важный для интеграции этап обсудили во время рабочего визита нашего посла в Свердловский регион.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси:
Продуктивно провели обсуждение проблемных вопросов, в основном таких, которые необходимы, чтобы продвинуться дальше. Я думаю, что это поможет нам в наших планах и взаимодействии между белорусскими предприятиями и российскими, теми, которые здесь есть, в Свердловской области.
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