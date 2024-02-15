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«Мир и согласие, возможность спокойно трудиться». Лукашенко напомнил о главных ценностях белорусов

15 февраля 2024 18:15
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Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мир и согласие, возможность спокойно трудиться». Лукашенко напомнил о главных ценностях белорусов-1

Завершая мероприятие, глава государства еще раз напомнил о главных ценностях белорусов.

«Мир и согласие, возможность спокойно трудиться». Лукашенко напомнил о главных ценностях белорусов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А величайшие ценности для белорусов – мир и согласие, возможность спокойно трудиться и развиваться. Именно поэтому являемся однозначными приверженцами единой и неделимой безопасности, выступаем за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого золотого миллиарда. Верю в то, что вы полюбите Беларусь так, как любим ее мы, ее жители и граждане.

И это важно. Ведь по-настоящему крепкие дружеские отношения возможны только при совпадении базовых ценностей сторон. Александр Лукашенко это в силу жизненного опыта знает. И потому открыто их обозначает пришедшим работать в Беларусь, чтобы не было потом недопониманий или вольных трактовок. Как говорится, флажки честно расставлены на берегу. Сегодняшняя Беларусь себе это может позволить.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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