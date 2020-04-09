Гайдукевич: «Используя пандемию даже вот эту, наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике»

Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политический аналитик:

Коронавирус показал и вторую сторону медали. Что у нас вот имеется Евразийский экономический союз. В нём существует вот эта база очень хорошая – подписали все постановление 149 от 2016 года по совместным действиям в рамках карантина. И что самое любопытное: четыре страны из пяти, которые ввели карантин, нарушили это постановление.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Нынешняя ситуация – закрытие границ, карантин кругом – безусловно, отразится очень негативно на белорусской экономике. Что реально, какие шаги делать? Особенно, когда мы говорим – вроде бы, союзники есть, и из пятерых четверо нарушают.

Карпунин: «Давайте использовать эту весну, чтобы люди сами сделали себе подушку безопасности продовольственную»

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:

Да, это так. Но, с другой стороны, мы остаёмся в тех объективных реалиях, в которых мы всегда и были. И хочу подчеркнуть мы – то, что в экономической теории называется «малая открытая экономика». Это значит, что мы жизненно зависим от внешних рынков.

И, конечно же, мы не должны выполнять какие-то наши обязательства, если наши партнёры просто отрыто их нарушают, но это не снимает для нас принципиального вопроса, что нам нужны рынки, нам нужна экономическая интеграция. Как на Востоке, так и, по возможности, на Западе.

Пётр Петровский:

И более того, мы должны на сегодняшний день в рамках Евразийского союза говорить о тех механизмах и о тех институтах, о чём говорит и Михаил Мясникович.