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Гайдукевич: «Используя пандемию даже вот эту, наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике»

09 апреля 2020 12:41
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Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политический аналитик:
Коронавирус показал и вторую сторону медали. Что у нас вот имеется Евразийский экономический союз. В нём существует вот эта база очень хорошая – подписали все постановление 149 от 2016 года по совместным действиям в рамках карантина. И что самое любопытное: четыре страны из пяти, которые ввели карантин, нарушили это постановление.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: 
Нынешняя ситуация – закрытие границ, карантин кругом – безусловно, отразится очень негативно на белорусской экономике. Что реально, какие шаги делать? Особенно, когда мы говорим – вроде бы, союзники есть, и из пятерых четверо нарушают.

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Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Да, это так. Но, с другой стороны, мы остаёмся в тех объективных реалиях, в которых мы всегда и были. И хочу подчеркнуть мы – то, что в экономической теории называется «малая открытая экономика». Это значит, что мы жизненно зависим от внешних рынков.

И, конечно же, мы не должны выполнять какие-то наши обязательства, если наши партнёры просто отрыто их нарушают, но это не снимает для нас принципиального вопроса, что нам нужны рынки, нам нужна экономическая интеграция. Как на Востоке, так и, по возможности, на Западе.

Пётр Петровский:
И более того, мы должны на сегодняшний день в рамках Евразийского союза говорить о тех механизмах и о тех институтах, о чём говорит и Михаил Мясникович.

Гайдукевич: «Используя пандемию даже вот эту, наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике» -1

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Мы никогда не откажемся от интеграции! Об этом даже речи не идёт.

Игорь Марзалюк: 
Так никто и не отказывается.

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Олег Гайдукевич:
Речь идёт только о том, что мы должны отстаивать там свои национальные интересы, и при этом убеждать своих партнёров, от этого мы никуда не денемся, в том, что это выгодно им, в том числе.

Интеграция не только нам выгодна – и России она выгодна, и Казахстану она выгодна. Просто довлеет национализм вот этот, эгоизм, решение сиюминутных вопросов. Мы об этом много раз говорили. Надо научиться думать на 10 лет вперёд, на 15 лет вперёд в вопросах интеграции.

Тогда, кстати, используя пандемию даже вот эту, то, что произойдёт сейчас, и будет переформатирование Европейского союза, ЕАЭС, и наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике. Об этом надо сейчас говорить. Но мы, вот сейчас как надо вести себя? Так как мы и вели себя: и там работать, и в Европейском союзе работать – всё делать для себя, для белорусов.

# Коронавирус # Олег Гайдукевич # Игорь Марзалюк # Петр Петровский # Евгений Прейгерман

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