Гайдукевич: «Надеюсь, после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Второй момент, что касательно Беларуси: мы наконец-то, мы знали об этом, и мы ещё раз убедились в этом, что никто о Беларуси не думает, кроме нас, белорусов. Так было, так есть и так будет. О нас заботятся только мы. Я надеюсь, что после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране, свободы? Что все думают о себе. Неужели сейчас этого непонятно?!

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.