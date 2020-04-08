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Гайдукевич: «Надеюсь, после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране»

08 апреля 2020 11:25
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Гайдукевич о карантине: «Кто сказал, что если будет необходимость, мы не можем принять новые меры, которые будут соответствовать ситуации»

Гайдукевич: «Надеюсь, после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране»-1

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Второй момент, что касательно Беларуси: мы наконец-то, мы знали об этом, и мы ещё раз убедились в этом, что никто о Беларуси не думает, кроме нас, белорусов. Так было, так есть и так будет. О нас заботятся только мы. Я надеюсь, что после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране, свободы? Что все думают о себе. Неужели сейчас этого непонятно?!

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.

# Коронавирус # Олег Гайдукевич

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