Гайдукевич: «Надеюсь, после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Гайдукевич о карантине: «Кто сказал, что если будет необходимость, мы не можем принять новые меры, которые будут соответствовать ситуации»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Гайдукевич о карантине: «Кто сказал, что если будет необходимость, мы не можем принять новые меры, которые будут соответствовать ситуации»
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Второй момент, что касательно Беларуси: мы наконец-то, мы знали об этом, и мы ещё раз убедились в этом, что никто о Беларуси не думает, кроме нас, белорусов. Так было, так есть и так будет. О нас заботятся только мы. Я надеюсь, что после пандемии никто не будет верить в сказки, что кто-то приехал сюда и переживает за состояние демократии в нашей стране, свободы? Что все думают о себе. Неужели сейчас этого непонятно?!
Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.