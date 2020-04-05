Ситуация с коронавирусом, закрытие границ и вопросы нефти и газа. Интервью с Дмитрием Мезенцевым

Новости Беларуси. Беседа, поводом для которой послужил День единения Беларуси и России. Его отметили 2 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко в День единения народов Беларуси и России: «Нам удалось создать надёжный правовой фундамент Союзного государства» Мы пригласили в студию посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Я очень благодарен вам, руководству канала за приглашение к разговору. «Нам важно не только до 9 Мая, а и в этот год, и в годы вперед говорить правду» Юлия Огнева:

Спасибо и вам, что вы пришли. На неделе дата знаковая – 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Расскажите, что лично для вас эта дата. Дмитрий Мезенцев:

Вы знаете, это особый день, особый знак и особый праздник, который позволяет пожать еще более крепко руку белорусским друзьям (наверное, если нас никто не будет ругать из Минздрава Беларуси и России), сдвинуть бокалы и задуматься о нашей истории. Есть столетие назад и есть столетие вперед дружбы, сотрудничества, споров, ощущения союзничества, защищенности и вот того душевного и сердечного тепла, без которого государственные и политические дела решаются много труднее. У нас были совместные годы в рамках Империи, у нас, мне кажется, очень успешный период особого уважения Беларуси как сборочному цеху Советского Союза, как высокотехнологической союзной республики. И то, что мы многократно об этом говорим с огромным уважением, с горечью вспоминая, сколько смертей принесла война на белорусскую землю, тот вклад, который был привнесен белорусским народом в копилку общей Победы, оценить невозможно. И не помнить, не уважать нельзя, как и вклад России, Украины, республик Советского Союза – мы обязаны помнить и помним. Я не хочу называть страны, но мы с вами знаем, что у некоторых наших стран-соседок меняется отношение с точностью до наоборот, когда срываются памятники, когда искажается очевидное. И нам важно не только до 9 Мая, а и в этот год, и в годы вперед говорить правду. Мы с вами едины. Но удается ли нам достучаться до всех тех лукавых, а порой и подловатых сердец, которые так себя ведут на глазах у тех поколений, которые этого горя не знают? Не уверен. Юлия Огнева:

А возможно ли это вообще?

Дмитрий Мезенцев:

Стучаться надо. Юлия Огнева:

Я очень надеюсь, что 9 Мая, 75-летие Великой Победы нам удастся отпраздновать так, как мы это планировали изначально. Дмитрий Мезенцев:

Как должно. О коронавирусе: «Риски, угрозы – серьезные, но не драматизировать, не паниковать» Юлия Огнева:

Давайте о дне сегодняшнем. Вы здесь находитесь постоянно в Беларуси? Дмитрий Мезенцев:

Да. Юлия Огнева:

Скажите, как вы оцениваете ситуацию здесь, в нашей стране, и меры, которые принимаются белорусскими властями с целью недопущения распространения коронавируса? Дмитрий Мезенцев:

Мне кажется, вот такая спокойная, выверенная реакция руководства Беларуси, но при этом профессиональное реагирование – от мобилизовывания ресурсов Министерства здравоохранения, медицинских учреждений, учет запросов и родителей, и руководства вузов, специальных учебных заведений – он сбалансированный. Но беда большая – это тоже надо понимать. Риски, угрозы – серьезные, но не драматизировать, не паниковать, чтобы не было в обществе ни невроза, ни… Юлия Огнева:

Психоза. О встрече глав государств в рамках Евразийского экономического союза: «Она состоится в самые ближайшие дни, видимо, в режиме видеоконференции» Дмитрий Мезенцев:

Президент Лукашенко нашел очень точные слова. Этого тоже нужно избегать, потому что это не просто коронавирус – это система противодействия тяжелым социально-экономическим последствиям и потеря для бюджетов всех без исключения стран очевидна. И то, что белорусский лидер стал инициатором встречи глав государств в рамках Евразийского экономического союза, – она состоится в самые ближайшие дни, видимо, в режиме видеоконференции, чтобы президенты пяти стран-союзников обсудили то, что можно сделать для сплочения наших усилий – это тоже очень важно. «Закрытие границы – это не политический шаг, это исключительно временная мера»

Юлия Огнева:

Прямо скажем, никогда такого не было, чтобы меры в связи с коронавирусом в российско-белорусских отношениях были вот такими. Дмитрий Мезенцев:

Какими? Юлия Огнева:

Закрытие границы. Не считаете ли вы их излишне жесткими? Дмитрий Мезенцев:

Ну хорошо, а как тогда оценивать закрытие границ между штатами в Индии, не между Индией и другими государствами? Юлия Огнева:

А я сейчас не высказываю оценку, я просто задаю вопрос. Дмитрий Мезенцев:

Давайте вместе отвечать. Поймите, 150 (без малого) миллионов человек, которые проживают в России, та обстановка, которая складывается в Москве сегодня, даже несмотря на предпринимаемые меры, достаточно серьезная. Закрытие границы для того, чтобы просто обезопасить людей от контакта – это не политический шаг, это исключительно временная мера. Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси (читать далее). «Убежден, что и Россия, и Беларусь выйдут с четким пониманием того, что нужно делать» Юлия Огнева:

Но мы не о политике сейчас. Я сейчас про экономику, потому что все чаще эксперты, в том числе и очень авторитетные, заявляют, что мир на пороге экономического кризиса, которого доселе не было. Как вы думаете, какими мы с точки зрения экономических отношений выйдем после окончания пандемии? Может быть, в разрезе Союзного государства, ЕАЭС, в мировом масштабе.

Дмитрий Мезенцев:

Абсолютно убежден в том, что и Россия, и Беларусь выйдут с четким пониманием того, что нужно делать. Выйдут с прописанными планами в рамках ЕврАзЭС и интеграции союзного строительства. И выйдут с убеждением того, что беда сплачивает каждый дом, каждую семью, трудовой коллектив, сплачивает народы и государства. Юлия Огнева:

Сейчас в рамках Евразийского экономического союза нужно ли принимать какие-то решительные меры в рамках интеграционного объединения, чтобы еще больше вместе справиться с этим вирусом, потому что пока у меня такое ощущение, что все действуют разобщенно. Дмитрий Мезенцев:

Философия ЕАЭС – это интеграция. Надо понимать, что эта интеграция, хотим мы или не хотим, экономическую независимость каждой страны в какой-то степени уменьшает в пользу усиления силы союза. И та привлекательность союза, которая доказана сегодня стремлением и заявками многих государств на то, что они готовы быть наблюдателями, взаимодействовать в рамках зон свободной торговли – это показатель устойчивости того, что сделано, и успешности этой модели, и будущего. И вот это будущее упрочивать, особенно в год председательства Беларуси в ЕврАзЭС, можно, мне кажется, очень четкими, открытыми, последовательными, искренними действиями в экономическом плане, в социальном плане. С учетом анализа прогноза, конечно, ослабление и уменьшение объемов ВВП в поступление бюджета, которое неизбежно наступит для каждой из стран. Убежден, что только вместе успешнее, чем поодиночке. Юлия Огнева:

Вы уже затронули то, что Беларусь – председатель в Евразийском экономическом союзе. Скажите, какие инициативы нашей страны вам наиболее импонируют? Дмитрий Мезенцев:

Во-первых, все очень внимательно ознакомились с базовыми принципами председательства Беларуси в объединении. Беларусь не только председатель, Михаил Владимирович Мясникович – по сути дела де-факто премьер правительства ЕврАзЭС. И 10 апреля мы ожидаем разговор премьер-министров стран пятерки, инициированный в Минске в том числе. Понятно, что штаб-квартира этой встречи будет здесь – в белорусской столице. Я скажу вам, тот набор предложений, который был, – снижение уровня тех барьеров, которые есть, равноправие в оценках не только юридических, а и политических оценках того, как развивается союз (о чем говорит Александр Григорьевич Лукашенко), что поддерживается, абсолютно убежден, лидерами – это важный задел к дальнейшему движению.

Если посмотреть на планы ЕАЭС или ЕврАзЭС, как мы порой называем, единые рынки нефти и газа, единая промышленная политика, близость налогового регулирования, стандартизация, многие-многие позиции, которые делают нас сильнее, но согласиться на которые не всегда просто. Достаточно долго страны, созданные на постсоветском пространстве, стремились к единственности своего пути развития, автономности, скажем корректно, эксклюзивности. Те замыслы, которые в 1992 году проговаривались для СНГ, если вспомнить, те мечты были вполне реалистичные – единая армия, единая валюта, единый эмиссионный центр – этого же не получилось, поэтому в какой-то степени сегодня ЕврАзЭС призван, делая союз сильнее (потому что пятерка всегда сильнее, чем один), проходить эти пути, испытывая трудности, но учитывая опыт и других интеграционных объединений. Мне кажется, Беларусь очень успешно пройдет этот путь в этом году как председатель. О Форуме регионов: «Иногда быстрее договориться на уровне правительства и администрации регионов» Юлия Огнева:

Летом традиционно проводится Форум регионов Беларуси и России. Формат не новый уже достаточно давно, просто в свое время был формализован. Как думаете, состоится ли он в этом году, и на что мы можем рассчитывать? Дмитрий Мезенцев:

Он должен быть осенью в Минске и в Минской области. Совсем недавно в рамках визита председателя верхней палаты российского парламента Валентины Ивановны Матвиенко состоялось первое заседание оргкомитета VII Форума регионов России и Беларуси, прошло в здании Совета Республики с Натальей Ивановной Кочановой. Конечно, то, что сенаторы двух стран определили повестку, посвященную 75-летию Победы, это, мне кажется, очень важно, знаково. Они сразу заложили в подверстку этой темы те шаги, которые позволят регионам стать сильнее. Поверьте, проработав три года губернатором Иркутской области в свое время, хорошо знаю, что иногда быстрее договориться на уровне правительства и администрации регионов, чем те же самые договоренности достигнуть, когда ты просто привлек большее число участников, даже технологически быстрее. Помню, приезд Олега Кожемяко – губернатора Приморья. Он сказал: «Я продукты буду закупать в Беларуси». Ему говорят: «Ну плечо же, 6 тысяч километров». Он говорит: «Все равно выгоднее, мы посчитали». Недавно мы проговаривали о визите бизнес-делегации из Приморья, даже на фоне всех коронавирусных проблем. Юлия Огнева:

На Сахалине же у нас тоже торговый дом есть.

Дмитрий Мезенцев:

Я был сенатором от Сахалина. Я помню разговор на Форуме регионов, который был с номером пять. Когда Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин говорили о том, что это белорусский агрогородок на Сахалине – я там был, посмотрел. Это уникальный пример, когда выгодно и одному, и другому участнику. Взаимная выгода – это не барыш, это не чистоган – это действительно выгода ради людей, регионов, национальных бюджетов, сплочения, профессионализма тех, кто участвует. Такой вот в комплексе режим взаимодействия важен. О вопросах нефти: «Россия приняла практически весь пакет предложений запроса белорусской стороны – это абсолютная правда» Юлия Огнева:

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Беларусь. Что вам известно по этому поводу и можно ли считать, что этот непростой период, связанный с поставками сырья на белорусские НПЗ, уже пройден? Дмитрий Мезенцев:

Это не переговоры на уровне правительств, глав государств – это переговоры продавца и покупателя на самом-то деле. Конечно, продавец хочет продать подороже, а покупатель – приобрести подешевле. Это тоже совершенно естественно, и этой формуле (не в рамках российско-белорусско отношений), наверное, пять или семь тысяч лет, а может быть и десять. Драматизировать эту схему или шарахаться от нее невозможно. Тем более, если мы говорим, что мы выстраиваем в том числе и на фундаменте рыночных отношений национальную экономику в одной и другой стране, то это обоснованно. Понятно совершенно, что запрос белорусской стороны с готовностью выйти на мировые цены касался того, что та формула, которая действовала, невероятно сложная – она отталкивается от структуры цены в ряде регионов Европы – на севере Европы, на юге Европы. Она такая синтетическая и действительно очень сложная. Но раз ее приняли стороны, она так долго действовала и была в целом успешной, одна из сторон полагала, что она будет действовать и в дальнейшем. Но потом подумали, что, может быть, с прогнозом снижения мировой цены будет выгоднее от формулы отойти и упереться в мировую цену. Ну, наверное, такой был запрос белорусской стороны. Естественно, россияне согласились – давайте по мировой цене. Сегодня, о чем сказал Александр Григорьевич Лукашенко, Россия приняла практически весь пакет предложений запроса (не говорю просьбы – запроса) белорусской стороны – это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий. И вот даже то, что день-два обсуждают уровень той цены, по которой в апреле, именно в апреле, нефть придет в Беларусь, для экспертов энергосферы оказалось шокирующим. Этот сигнал, я его не буду оценивать, в качестве успеха или прибыли для нефтеперерабатывающих заводов. Но это еще раз показатель того, что законтрактованность – это основа для безупречного исполнения обязательств россиянами. И важно, чтобы так было и впредь. И чтобы запрос каждой стороны был реалистичным, и чтобы не было стремления надавить на друга, соседа, партнера так, чтобы во что бы то ни стало его сломать – это путь не очень дальновидный, и он не дает результата. «Рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ – это 2 миллиона тонн»

Прогноз до 2 миллионов тонн, знаю, что российские нефтяники, Министерство энергетики России, министр Александр Новак как глава министерства-регулятора делают все возможное, чтобы по балансу то, что было согласовано (может быть, не все знают) в ноябре – бумага называется «согласование балансов поставок». Очень важно даже с учетом определенных потерь первого квартала наверстать, чтобы по году мы практически вышли на договоренности ноября прошлого года. Юлия Огнева:

Какая там цифра? Дмитрий Мезенцев:

Достаточная. Юлия Огнева:

Достаточная для белорусских НПЗ с учетом модернизации? Дмитрий Мезенцев:

Рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ – Новополоцкий и Мозырский – это 2 миллиона тонн. Это оптимальный, хороший, рабочий, очень выгодный с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок, которые обеспечивает Беларусь в ряд стран-соседей, в том числе и стран так называемой «дальней дуги». Убежден в том, что то пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго России, которое сегодня начало реализовываться заключением контрактов на апрель, оно сформирует новую практику. По-прежнему есть, конечно, система запросов и ожиданий, но еще раз скажу, даже пережив этот январь, февраль, март: мы обязаны, накопив политическую компоненту, имиджевую компоненту этого спора, на мой взгляд, не делающую нас сильнее, продолжая этот разговор – он будет продолжаться, вести себя предельно внимательно, относясь к интересу и запросу коллег. Предельно внимательно и в публичном поле, и за столом переговоров, с участием экспертов, и так далее. Возможен ли пересмотр стоимости цены на газ для Беларуси: «Раз подписано соглашение – оно должно исполняться» Юлия Огнева:

Упала цена на газ и на мировых рынках. Возможен ли пересмотр стоимости для Беларуси?