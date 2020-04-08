«Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда, как историк скажу, демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации. После войны – это толока. Когда были теракты в минском метро, белорусские таксисты, в отличие от каких-то других, когда там были теракты в аэропортах, развозили бесплатно, а не за деньги. Сегодня та же ситуация. Та же. Но абсолютное большинство граждан страны хотят помочь таким же, как и они, и они это делают.

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.