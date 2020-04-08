Карпунин: «Давайте использовать эту весну, чтобы люди сами сделали себе подушку безопасности продовольственную»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Засыпать Беларусь миллионами долларов или миллионами белорусских рублей – это не поможет. Нужно чётко понимать, что если мы хотим спасти стабильную ситуацию, да и пережить это ураган, который сейчас носится, помощи не будет ниоткуда, потому что весь мир (я смотрю вот на карту) весь мир сейчас страдает или только начинает страдать. Нужно смело говорить людям, что пособия по безработице мы должны увеличить до какого-то уровня – 200-220-250 рублей, которые позволят людям…

Нужно сейчас сказать: Беларусь всегда привыкла в кризисы – вспомните 1993-й – развал Советского Союза, потерю всех товарных цепочек да экономических связей – что сделали люди? Перепахали огороды, и за счёт этого выжили те два года.

Сейчас нужно сказать: давайте использовать эту весну для того, чтобы люди сами сделали себе подушку безопасности продовольственную. Потому что мы как наниматели, мы не можем сейчас прогнозировать, что будет через 6 месяцев. Я могу пообещать своим работникам, что я выплачу по 400 рублей. Не по 1.400, как это было, а по 400.