«Это уже плевок в лицо». Чего добивалась Украина попыткой взрыва Кремля?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и безопасность страны. В гостях политолог Андрей Лазуткин и сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР Братислав Живкович. Григорий Азаренок, СТВ:

Удар по Кремлю, по месту, где живет президент России. Медведев после этого написал в своем Telegram-канале, я здесь полностью поддерживаю: «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал». Тут надо отвечать.

Андрей Лазуткин, политолог:

Клика Гитлера – это хорошо. Но давайте подумаем, а чего противник хочет таким терактом? Как вы считаете? Григорий Азаренок:

Есть несколько вариантов: или под свой контрнаступ забить информационный поток этим событием, или спровоцировать на неадекватный ответ. Андрей Лазуткин:

Я бы сказал, что есть еще третий вариант – вспомним наших китайских друзей, китайцы предложили мирный план. Григорий Азаренок:

А до этого президент сказал, что останавливаем бой, давайте договариваться. Андрей Лазуткин:

И вот происходит такого рода теракт, это уже плевок в лицо, еще раз повторимся. На таком фоне может ли Россия пойти на какой-то мирный план? Как вы считаете? Григорий Азаренок:

Естественно, нет.