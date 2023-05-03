«Это уже плевок в лицо». Чего добивалась Украина попыткой взрыва Кремля?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и безопасность страны. В гостях политолог Андрей Лазуткин и сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР Братислав Живкович.
Григорий Азаренок, СТВ:
Удар по Кремлю, по месту, где живет президент России. Медведев после этого написал в своем Telegram-канале, я здесь полностью поддерживаю: «После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал». Тут надо отвечать.
Андрей Лазуткин, политолог:
Клика Гитлера – это хорошо. Но давайте подумаем, а чего противник хочет таким терактом? Как вы считаете?
Григорий Азаренок:
Есть несколько вариантов: или под свой контрнаступ забить информационный поток этим событием, или спровоцировать на неадекватный ответ.
Андрей Лазуткин:
Я бы сказал, что есть еще третий вариант – вспомним наших китайских друзей, китайцы предложили мирный план.
Григорий Азаренок:
А до этого президент сказал, что останавливаем бой, давайте договариваться.
Андрей Лазуткин:
И вот происходит такого рода теракт, это уже плевок в лицо, еще раз повторимся. На таком фоне может ли Россия пойти на какой-то мирный план? Как вы считаете?
Григорий Азаренок:
Естественно, нет.
Андрей Лазуткин:
Это будут большие репутационные издержки. Они так выстраивают ситуацию, чтобы действия России были как какая-то слабость, чтобы переговоров не было, чтобы Путин на них не пошел, а если бы даже пошел, то было бы как в марте прошлого года, когда вся страна встала просто на дыбы. Вы наших пленных режете, а Мединский в это время ведет переговоры. Тут не в Мединском была проблема, а в том, что грамотно создали фон внутри России для срыва переговоров. То же самое происходит и здесь. Потому что китайцы явно не хотят никакого контрнаступления, я думаю, что Россия тоже не сильно его хочет. То есть, наверное, был какой-то вариант договориться. Но когда уже Медведев говорит о том, что мы Зеленского ликвидируем, а с кем вы будете тогда переговоры вести? Все цепляет как паровоз следующие вагоны, поэтому ситуация нехорошая для России. Наверное, если бы я был на месте русских, я бы ответил как-то символически, надо тоже их унизить, но, может, не убивая Зеленского. Чтобы это не сорвало полностью возможность мира, какой-то остановки боевых действий. С другой стороны, если все мосты сожжены, осталось их убивать, тогда это ничего не меняет в том случае, тогда это будет война, которая продлится еще год-два, может, три и четыре. Значит надо быть готовыми к этому, должна быть ПВО, система вооружений, которая будет эти дроны сажать на подлетах.
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