Дзиодзина: в Беларуси полно инициативных, талантливых и трудолюбивых. Почему некоторые руководители неэффективны?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Когда проблемы приходят в повседневную жизнь людей, то нередко часть из них начинают искать виновных. Якобы не то время, не те обстоятельства, не то государство, не тот президент. Список может быть продолжен до бесконечности, но человек обвиняющий все равно не найдет в нем себя. Обычно ответственность любит баланс. И то, как именно мы живем в Беларуси, зависит от многих факторов. Есть то, за что отвечают другие. Есть данность и обстоятельства, а есть еще зона личной ответственности. Очень влиятельный компонент и для кого-то порой неприятный. Всем хочется жить хорошо, но не все готовы в это что-либо вкладывать. А жизнь диктует, что это важно и нужно. Ведь сколь бы ни хотелось обойти ответственность, все равно никак не получится. Все, что сегодня не сделали, завтра отзовется.

Алена Дзиодзина:

Поистине в стране полно инициативных, талантливых и трудолюбивых белорусов, и наших ресурсов хватает на многое. Хватает в потенциале. Но оставаясь способными делать все, почему мы порой чего-то не делаем? Этот вопрос Президент задал руководящему кругу лиц во время одной из недавних рабочих поездок. С ним же справедливо пожить и каждому. Не убегаю ли я от своей ответственности, когда, например, работаю? И если так происходит, то почему? Неэффективность человека неоднородна. И попустительство на рабочем месте тоже имеет немало персональных причин. Среди них далеко не всегда корысть, а бывает, что страх и растерянность. Когда рабочая задача, к примеру, есть, а как решать ее – не понятно. Алена Дзиодзина:

Худшее, что человек может делать в такой ситуации, не замечать проблемную тему, не делать вообще ничего, избегая свою часть работы, продолжать делать вид, будто все в полном порядке. А сложностей якобы нет. Хотя искать способы их решения – его прямая ответственность. Трудность принять беспомощность, опасение признать и озвучить, что часть рабочих задач приводит в тупик. Продуктивный вариант развития этих событий предполагает то, что в психологии называется поисковой активностью. Например, что мне трудно, когда я откладываю решение своих конкретных задач на рабочем месте, кого и в чем я бы мог попросить о помощи, чтобы с этим справиться? На этапе двух этих вопросов можно решить довольно немало сложностей. И не только в работе.