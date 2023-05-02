Аким Апачев: прослушивание «Океана Эльзы» и «Бумбокса» – это копейка ВСУ, которая потом прилетит к нам пулей украинского солдата

Г ригорий Азаренок, СТВ: Давайте поговорим о культурной части. Конечно, СВО нам подарила имена – Чичерина, Апачев, Дарья Фрей и другие исполнители, но тем не менее ощущение того, что довольно большая часть культурной элитки (музыкальной, театральной) знать не знает никакого Донбасса, никакой СВО, никакой своей армии, где их сыновья по идее должны служить, как-то они избегают это все. И вы активно боретесь, в последнее время я читаю. Не опускаются руки, нет ощущения, что либероидная культурная среда повсюду, что выжигать ее придется очень долго?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Да, я это чувствую. Без каленого железа, увы, не справиться. Можно было играть в человечность, в понимание той стороны еще чуть раньше. К примеру, одна из песен, которая выходит на площадке «Вконтакте», «Яндекса» на украинском языке – исполнитель Скруджи «Русня должна гореть» – призыв к насилию, и эта песня выходит. Такого очень много.

Я к тому, что сама система, к сожалению, устроена теми людьми, кто не заинтересован в том, чтобы в ней были патриоты. Сейчас система начинает процесс самоочищения. Этот процесс растянется во времени. Увы и ах, не получается быстро, я очень хочу, чтобы уже завтра было невозможно послушать песни «Бумбокса» или «Океана Эльзы». Не потому, что песни плохие, а потому что они отчисляют деньги ВСУ, и каждое прослушивание – это копеечка в копилку «Океана Эльзы» и «Бумбокса», которая потом идет в ВСУ и прилетает к нам пулей, выпущенной из оружия украинского солдата. На это нужно обращать внимание.

Благо, на это государство реагирует. Не так быстро, как хотелось бы, но порядок нужно наводить. Более того, это жизненно необходимо. Если мы не наведем порядок, то придут люди, которые скажут, как нам жить дальше. Вы знаете, как они через культуру это формировали. Они читали нам глупые сказки и ставили грязные пьесы, то есть они промыли мозги молодежи. Мы должны сейчас молодежь возвращать. Я очень рад, что патриотическая тема сейчас выходит из андеграунда, становится мейнстримовой. Это хорошо, у нас рождаются новые исполнители. Я благодарен тому, что и я стал известен. Но я знаю, что за мной идет еще много молодых, которым тоже нужно дать дорогу. А чтобы развернуться молодым, надо сначала выкосить весь этот репейник, который прилип к нам.

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