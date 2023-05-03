«Это ликбез для нашего населения». Зачем КГБ снимает фильмы о работе иностранных спецслужб?

Андрей Лазуткин, политолог:

По поводу фильмов КГБ. Люди, наверное, думают, что их снимают, чтобы показать как какой-то сериал, кино, что это какая-то развлекушка. Но на самом деле это показываются типичные ситуации, как людей вербуют, как работают иностранные спецслужбы в самых простых моментах: проживание, перевозка людей, передача материалов, информации. Люди должны это видеть и понимать. Это не то, что было в кино про разведку 40 лет назад, это современность, как они работают, какие технологии применяются, ничего сложного там нет. Если человек хотя бы просто посмотрит после ужина такое кино, он более-менее поймет, как работает противник. Это ликбез для нашего населения на реальных историях. Это не какие-то сказки или фильмы художественные, абсолютно все построено на достоверной информации.

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