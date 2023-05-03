Прямой эфир

«Это ликбез для нашего населения». Зачем КГБ снимает фильмы о работе иностранных спецслужб?

03 мая 2023 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и безопасность страны. В гостях политолог Андрей Лазуткин и сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР Братислав Живкович.

«Это ликбез для нашего населения». Зачем КГБ снимает фильмы о работе иностранных спецслужб?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
По поводу фильмов КГБ. Люди, наверное, думают, что их снимают, чтобы показать как какой-то сериал, кино, что это какая-то развлекушка. Но на самом деле это показываются типичные ситуации, как людей вербуют, как работают иностранные спецслужбы в самых простых моментах: проживание, перевозка людей, передача материалов, информации. Люди должны это видеть и понимать. Это не то, что было в кино про разведку 40 лет назад, это современность, как они работают, какие технологии применяются, ничего сложного там нет. Если человек хотя бы просто посмотрит после ужина такое кино, он более-менее поймет, как работает противник. Это ликбез для нашего населения на реальных историях. Это не какие-то сказки или фильмы художественные, абсолютно все построено на достоверной информации.

Читайте также:  

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Какой идеологии придерживаются ВСУ?  

«У меня постоянные блокировки». Азарёнок и Апачев поделились проблемами с медиаплатформами 

Аким Апачев: прослушивание «Океана Эльзы» и «Бумбокса» – это копейка ВСУ, которая потом прилетит к нам пулей украинского солдата 

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продадут с молотка. Почему Западу безразлична дальнейшая судьба Украины?
03 мая 2023 15:18

Продадут с молотка. Почему Западу безразлична дальнейшая судьба Украины?

Дзиодзина: в Беларуси полно инициативных, талантливых и трудолюбивых. Почему некоторые руководители неэффективны?
03 мая 2023 08:05

Дзиодзина: в Беларуси полно инициативных, талантливых и трудолюбивых. Почему некоторые руководители неэффективны?

«Ответ на любые вызовы». Азарёнок рассказал, какие задачи может выполнять партия «Белая Русь»
02 мая 2023 13:47

«Ответ на любые вызовы». Азарёнок рассказал, какие задачи может выполнять партия «Белая Русь»