«Главная их идеология – уничтожить Россию». Каких идей придерживаются ВСУ?

Даниил Безсонов:

Да, то есть у них идеология такая: когда мы уничтожим Россию, мы заживем, как в Дубае, у нас тут будет просто рай. И у них такая цель, их в этом убедили, и они к этой цели идут. Со стороны смотришь – это же бред, а они в это верят, поэтому они и заявляют, главнокомандующий Залужный говорит: чем больше россиян умрет, тем лучше, убивайте всех.

Я на одном из эфиров выступал по этому поводу. Меня спрашивают наши журналисты: «Это же фашизм, как он мог такое заявить?» А я говорю: «Так он все нормально заявил, а что он еще должен был сказать?» У них такая идеология. У них война. Что вы от них еще ждете? Вы до сих пор удивляетесь этому? Нет. Просто мы этому не удивляемся уже много лет, потому что мы воюем с 2014 года. И куда приведет эта идеология? К самоуничтожению. Даже если они победят… То есть у них идеология: когда у тебя есть враг, ты погибаешь за то, чтобы врагу насолить. Допустим, многоквартирный дом, и человек, чтобы соседу сделать хуже, поджигает свою квартиру, лишь бы дым шел в квартиру соседа. Грубо говоря, такая ситуация в Украине. Они уничтожают свою страну, они сейчас даже будут использовать танковые боеприпасы с обедненным ураном, загрязняя свою землю, экологию, лишь бы просто насолить. Поэтому удивляться нечему, к сожалению.

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