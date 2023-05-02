Прямой эфир

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Каких идей придерживаются ВСУ?

02 мая 2023 19:09
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев. 

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист: 
Им же дали идеологию, у них идеология есть. Главная их идеология – уничтожить Россию. 

Григорий Азаренок, СТВ: 
А нам при этом говорили: вам не надо никакой идеологии, вы просто комфортно живите, и все. 

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Каких идей придерживаются ВСУ?-1

Даниил Безсонов: 
Да, то есть у них идеология такая: когда мы уничтожим Россию, мы заживем, как в Дубае, у нас тут будет просто рай. И у них такая цель, их в этом убедили, и они к этой цели идут. Со стороны смотришь – это же бред, а они в это верят, поэтому они и заявляют, главнокомандующий Залужный говорит: чем больше россиян умрет, тем лучше, убивайте всех. 

Я на одном из эфиров выступал по этому поводу. Меня спрашивают наши журналисты: «Это же фашизм, как он мог такое заявить?» А я говорю: «Так он все нормально заявил, а что он еще должен был сказать?» У них такая идеология. У них война. Что вы от них еще ждете? Вы до сих пор удивляетесь этому? Нет. Просто мы этому не удивляемся уже много лет, потому что мы воюем с 2014 года. И куда приведет эта идеология? К самоуничтожению. Даже если они победят… То есть у них идеология: когда у тебя есть враг, ты погибаешь за то, чтобы врагу насолить. Допустим, многоквартирный дом, и человек, чтобы соседу сделать хуже, поджигает свою квартиру, лишь бы дым шел в квартиру соседа. Грубо говоря, такая ситуация в Украине. Они уничтожают свою страну, они сейчас даже будут использовать танковые боеприпасы с обедненным ураном, загрязняя свою землю, экологию, лишь бы просто насолить. Поэтому удивляться нечему, к сожалению. 

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# Международная политика # Даниил Безсонов # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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