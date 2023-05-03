Продадут с молотка. Почему Западу безразлична дальнейшая судьба Украины?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):
Я думаю, что процессы, которые сегодня происходят, они очень непростые, они бросают вызов нашей стойкости и твердости в продвижении того курса, который мы выбрали. К сожалению, для Украины все эти процессы закончатся очень плохо. Скорее всего, именно ликвидацией государства и распродажей Украины с молотка. Потому что те союзники, которые сейчас поддерживают нынешнюю украинскую хунту, они же станут ее могильщиками. Но на обломках этого вырастет новое мироустройство, которое будет справедливым, где не будем места тем хищникам, которых мы сегодня видим в мире.
Александр Лазарев, украинский политолог:
Я хотел бы обратиться к зрителям, надеюсь, что нас смотрит и народ Украины отчасти, хотел бы сказать, что у них нет ничего вечного под солнцем, все меняется. И эта власть, и тот протекторат, и то, что творится, тоже пройдет. Берегите себя и близких, сохраните себя и семьи.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я полностью согласен с прозвучавшими тезисами. Хотел бы сказать, что заложником всей этой ситуации остается народ Украины, простые украинцы. И это наполняет нас всех неприятными переживаниями, тяжелыми переживаниями. Поэтому я хотел бы высказать солидарность с простыми украинскими гражданами. Не теми, которые с 2014 года затачивались как антироссийские, а теми, которые хотели бы мирно жить, развиваться, рожать детей в конце концов. Просто жить. И вот им я хотел бы сказать, что мы солидарны с ними, мы им сочувствуем и всегда придем на помощь. Рано или поздно.
Надежда Сасс, СТВ:
Невероятна признательна всем участникам нашей дискуссии, спасибо большое. Меня как украинку сегодняшняя дискуссия не может вдохновлять, но тем не менее горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Украина принесла деньги, новые возможности, перспективы много кому, но только не большинству ее рядовых граждан, которых держат в плену мифов и иллюзий. Почему этого не замечают сами украинцы? Здесь честно будет вспомнить знаменитые строки запрещенного ныне в Украине Александра Пушкина: обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.
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