Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

Я думаю, что процессы, которые сегодня происходят, они очень непростые, они бросают вызов нашей стойкости и твердости в продвижении того курса, который мы выбрали. К сожалению, для Украины все эти процессы закончатся очень плохо. Скорее всего, именно ликвидацией государства и распродажей Украины с молотка. Потому что те союзники, которые сейчас поддерживают нынешнюю украинскую хунту, они же станут ее могильщиками. Но на обломках этого вырастет новое мироустройство, которое будет справедливым, где не будем места тем хищникам, которых мы сегодня видим в мире.

Александр Лазарев, украинский политолог:

Я хотел бы обратиться к зрителям, надеюсь, что нас смотрит и народ Украины отчасти, хотел бы сказать, что у них нет ничего вечного под солнцем, все меняется. И эта власть, и тот протекторат, и то, что творится, тоже пройдет. Берегите себя и близких, сохраните себя и семьи.