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«Постоянные блокировки». Азарёнок и Апачев поделились проблемами с медиаплатформами

02 мая 2023 19:18
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
После попытки переворота, после попытки майдана вы сейчас активный член гражданского общества. Вы идете белорусским путем. У нас тоже было дофига всяких змагарей в культуре, идеологии, искусстве. Мы конкретно писали, обращали на это внимание. Здесь власть сразу моментально реагирует, удалось выжечь каленым железом всю эту дрянь. И вот сейчас идут молодые, которые готовы за единство, за наши ценности глотки рвать. А у вас есть власть? Прислушиваются, понимают, что это опасно? Что книжечки про ЛГБТ, Акунина – все это рано или поздно приведет к тому, что в Украине и что Апачев должен быть на всех экранах, а не другие персонажи.  

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:  
Не Апачев, а такие, как Апачев. Правильнее так будет. Я не играю в эту игру. Просто чтобы возникли такие, среда должна соответствовать. Чтобы прорастали деревья, нам нужно сады поливать, удобрять землю. Должна возникнуть среда, которая даст возможность прорасти таким деревьям. К сожалению, так вросли, сейчас это меняется, но русофобом быть выгоднее, потому что тебе за это платят больше. А все патриоты, которые выступают на стороне государства, своей страны, своего солдата, своих детей, они, к сожалению, попадают в черные списки. У меня постоянные блокировки. Я борюсь с блокировками не только на западных платформах, но и на наших иногда прилетает. И каждый такой прилет надо в ручном режиме решать. Я вижу, как государство идет навстречу. Как я вижу: вверху очень хотят изменить, и мы, внизу, очень хотим изменить. Но между нами еще есть какое-то количество людей, которые привыкли жить... Давайте вернемся в 23 февраля 2022 года, а туда уже вернуться не получится.  

«Постоянные блокировки». Азарёнок и Апачев поделились проблемами с медиаплатформами-1

Григорий Азаренок:  
Совсем недавно я просто офигел. Пил чай, заливал на Rutube очередной выпуск, и Rutube мне его за разжигание ненависти блокирнул. Я обалдел. Мы, я думаю, как вы сказали, в ручном режиме это решим.  

Все эти люди – артисты, музыканты, которых мы многих знали, слушали, кому это нравились даже – всегда подчеркивали, что они не в мейнстриме. Они свободолюбивые личности. Не смейте прогибаться под изменчивый мир. И почему когда надо проявить себя стойко, когда надо сказать: а мне плевать, что Запад закроет мне все двери, почему они в мейнстрим легли? Им в душе не стыдно? Что они все одинаковые оказались, штампованные. То, в чем они упрекали людей нашего мировоззрения, что вы, государевы, серые, штампованные, одинаковые. А оказалось, что они все такие, они легли под западный мейнстрим, сладко к нему присосались и стали прикорытниками. У этих платформ, мейнстрима, повесточки.

Аким Апачев:  
Они наелись. Молодая машина времени несется, приятно слушать. Шевчук молодой, Баста. Чего греха таить, хорошие же песни. Когда молодой, когда хочет, все хорошо получается. Как только наелся, почувствовал корыто под собой, тогда все, тогда вокруг кормушки крутятся. Честно, я радуюсь, когда меня блочат, меня еще больше они раззадоривают, стимулируют. Мы их всех рано или поздно уничтожим. Мы просто в том состоянии, что для того, чтобы жили наши дети, мы должны их убить. Я так эту ситуацию вижу.  

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# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Аким Апачев # Фотофакт

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