«Постоянные блокировки». Азарёнок и Апачев поделились проблемами с медиаплатформами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Григорий Азаренок, СТВ:

После попытки переворота, после попытки майдана вы сейчас активный член гражданского общества. Вы идете белорусским путем. У нас тоже было дофига всяких змагарей в культуре, идеологии, искусстве. Мы конкретно писали, обращали на это внимание. Здесь власть сразу моментально реагирует, удалось выжечь каленым железом всю эту дрянь. И вот сейчас идут молодые, которые готовы за единство, за наши ценности глотки рвать. А у вас есть власть? Прислушиваются, понимают, что это опасно? Что книжечки про ЛГБТ, Акунина – все это рано или поздно приведет к тому, что в Украине и что Апачев должен быть на всех экранах, а не другие персонажи.

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Не Апачев, а такие, как Апачев. Правильнее так будет. Я не играю в эту игру. Просто чтобы возникли такие, среда должна соответствовать. Чтобы прорастали деревья, нам нужно сады поливать, удобрять землю. Должна возникнуть среда, которая даст возможность прорасти таким деревьям. К сожалению, так вросли, сейчас это меняется, но русофобом быть выгоднее, потому что тебе за это платят больше. А все патриоты, которые выступают на стороне государства, своей страны, своего солдата, своих детей, они, к сожалению, попадают в черные списки. У меня постоянные блокировки. Я борюсь с блокировками не только на западных платформах, но и на наших иногда прилетает. И каждый такой прилет надо в ручном режиме решать. Я вижу, как государство идет навстречу. Как я вижу: вверху очень хотят изменить, и мы, внизу, очень хотим изменить. Но между нами еще есть какое-то количество людей, которые привыкли жить... Давайте вернемся в 23 февраля 2022 года, а туда уже вернуться не получится.