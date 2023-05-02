«Ответ на любые вызовы». Азарёнок рассказал, какие задачи может выполнять партия «Белая Русь»

Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своей основной задачей объединение считает консолидацию общества и всех конструктивных сил, ориентированных на сотрудничество с властью и ее поддержку на всех уровнях.

В ближайших планах «Белой Руси» – открыть региональные отделения партии, а также провести заседание высшего политического совета. На нем будет утвержден ряд нормативных документов, регулирующих деятельность новой политической силы. Кроме этого, будет сформирована своеобразная дорожная карта дальнейшей работы объединения.

Галина Гузовская, представитель высшего политического совета белорусской партии «Белая Русь»:

Активная позиция каждого гражданина, работа в рамках партии «Белая Русь» – это в первую очередь внутренняя ответственность. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешних условиях нам надо держаться вместе, работать, трудиться сообща.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Спектр действий партии огромен. Это и информационно-просветительская, идеологическая работа. Это и организационная структура, которая станет в один ряд с теми, кто будет защищать нашу страну и защищает сейчас. Это полная поддержка курса нынешнего Президента нашей страны. И объединение вокруг его идей всех белорусов, всех неравнодушных. И ответ на любые вызовы, которые нам готовят враги внутри и извне.