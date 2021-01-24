«Эта сцепка делается для того, чтобы вы получили максимальные увечья». События в России разбираем с политологом Лазуткиным

События в России до боли напоминают события в Беларуси в 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, ведущий:

Я понимаю, что отсылка к методичке Шарпа у многих уже как кость в горле стоит – надоела эта шарманка. Но из песни слов не выкинешь. Организаторы маршей несогласных не стали сильно заморачиваться и попросту сделали все так, как в методичке и прописали когда-то. Снова социальные сети как спичка для костра – в России, правда, больше на TikTok налегали, а не на Telegram. Снова обращение «каратели» в адрес полиции, снова беременные, которых избили, снова дети как щит на передовой борьбы с режимом. Но были и отличия. Тему продолжим с гостем студии Андреем Лазуткиным. Самая большая странность – протесты без какого-либо выраженного лидера. Люди якобы спонтанно выходят и спонтанно протестуют Евгений Поболовец, ведущий:

Смотрим на видео событий в России, и не покидает ощущение какого-то дежавю. Давайте обозначим основные маркеры, почему эти события в России очень похожи на то, что происходило в Беларуси не так давно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Самая большая странность – протесты вообще без какого-либо выраженного лидера. Как и у нас, здесь их нет. Навальный сразу по прилету поступает в СИЗО, а акции проводятся как бы уже без его участия. Люди якобы спонтанно выходят и спонтанно протестуют. Как и у нас, повестка должна быть подменена. Сначала люди выходят, например, в поддержку кандидатов, потом они выходят, потому что хотели голосовать иначе, а потом они выходят, потому что уже кого-то избивают, насилуют и прочее. Евгений Поболовец:

Потом против насилия выходят. Андрей Лазуткин:

Да. Как мы видим, в принципе, здесь это начинает работать. Я думаю, что в ближайшее время будем наблюдать именно протесты против насилия уже в России: против полиции, против беспредела и так далее. То, что мы наблюдали в Беларуси.

В России дети себя вели не просто так, потому что им захотелось за Навального протестовать. По ним целенаправленно отрабатывали Евгений Поболовец:

Изначально было заявлено, что митинг мирный – смотрим на эти кадры. Я не совсем тогда понимаю, зачем этим заниматься, если митинг мирный? Андрей Лазуткин:

У нас мы это тоже все проходили до того, как началась силовая часть протеста. Но в России дети себя вели не просто так, потому что им захотелось за Навального протестовать. По ним целенаправленно отрабатывали. Если в Беларуси применялись одни соцсети, то в России популярна соцсеть TikTok. Это очень простая, детская соцсеть, дети снимают там короткие, небольшие видео. Казалось бы, какая там может быть политика? Но нет, туда дотянулись американские организаторы. И если мы посмотрим нашу белорусскую картину протестов, то у нас был Telegram основным инструментом организации. Евгений Поболовец:

Чтобы не быть голословными, покажем фотографии протеста с детским лицом.

– А представляешь, что с твоей мамой будет, если она узнает, что тебя задержали, такого маленького?

– Приедет, заберет и все. Евгений Поболовец:

Это мальчик был из Москвы. Зачем детей звать на такие мероприятия? Для чего этот ребенок пришел в первый раз, никого не заинтересует. Если завтра его переедет милицейская машина, это даст топливо для протестов еще на месяц Андрей Лазуткин:

Дети страха не боятся. Но когда вы моделируете такого рода ситуации, ваша задача – вывести именно те группы социальные, которые, скажем так, уязвимы. Хорошо, если на акции будет много пенсионеров, хорошо, если там будет много молодых девушек, хорошо, если это будут дети, потому что с каждым из них в ходе акции что-то может случиться. Ребенок может где-то упасть, девушку может сбить машина, женщину могут ударить. И каждый такой повод будет раскручен и вброшен уже для последующих протестов. Для чего этот ребенок пришел в первый раз, никого не заинтересует. Если завтра его переедет милицейская машина, это даст топливо для протестов еще на месяц. Задача будет выполнена. Евгений Поболовец:

Есть прямые аналогии с нашими событиями. Это женщина в России.

– Я не боюсь.

– Не надо.

– Мне 90 лет. Но мне неприятно, когда проверяют билеты в электричке. И я тоже не боюсь, я думаю… А вот теперь события в Беларуси. Это Нина Багинская, если кто не знает.

Андрей Лазуткин:

Наша бабушка лучше старается, конечно. Но посмотрите, как эту российскую пенсионерку снимают с десяти ракурсов. Когда происходит такой подход к милиции, сразу же появляются журналисты, которые будут женщин снимать – а вдруг ее ударят, вдруг ее толкнут, вдруг что-то еще. Это все понятно, и это же было на Майдане, эти бабки, которые ходят по митингам, это не российская технология и не белорусская, это скорее украинский обкатанный уже вариант. Вся революция цветная – это не революция прямых приказов. Задача организатора – создавать условия, чтобы были боевые контакты Понимаете, вот эта вся революция цветная – это не революция прямых приказов, что такая-то бабка идет сюда, а такой-то парень идет сюда. Ваша задача как организатора – именно создавать условия, чтобы были вот эти боевые контакты, чтобы люди озлоблялись, чтобы происходили эти стычки, и тогда уже идет раскрутка сама собой. Евгений Поболовец:

Управляемый хаос, так это назовем? Андрей Лазуткин:

Это не хаос. Это скорее конкретные точки, которые обрабатываются. Наша специфика в том, что у нас и в России очень разное отношение к милиции. У нас оно было и, я думаю, есть гораздо лучше, чем там Евгений Поболовец:

Давайте еще один эпизод посмотрим. Вот это Россия, здесь у нас происходит задержание.

И вот у нас похожее видео. Знаменитый кадр из Беларуси.

­– Что ты делаешь? Отпусти его!

– Я его отпустил! Андрей Лазуткин:

Наша специфика в том, что у нас и в России очень разное отношение к милиции. У нас оно было и, я думаю, есть гораздо лучше, чем там. Ну, объективно так получилось. И у нас, чтобы развалить силовой блок, заранее, примерно полтора года, работали чисто по милиции. Надо было, во-первых, ее дискредитировать в глазах людей через какие-то служебные сливы. Евгений Поболовец:

Началось с ситуации в Могилеве с цыганами? Оттуда началось все? Андрей Лазуткин:

Да. Для того, чтобы эффективно провести эту цветную революцию, надо сначала разложить силовой блок, который не будет выполнять приказы, и при этом его дискредитировать в глазах населения. Если они эти приказы выполнят, то надо их обозвать карателями, фашистами и так далее. Евгений Поболовец:

Кстати, в России в первый же день карателями называли. Андрей Лазуткин:

В России эта фаза пропущена, потому что там, по крайней мере в крупных городах, к полиции, к ОМОНу очень двоякое отношение. Люди их не сильно любят. И там охотно поверят, что кого-то избили, убили, похитили. В нашем случае, чтобы человек ударил представителя милиции, нужна какая-то веская причина. В принципе, эту проблему обошли тем, что в первые дни беспорядков использовались уголовники, лица, которые имели уже судимость, у которых низкая правовая культура, которым дать человеку в лицо, тем более милиционеру – это за почет, за честь.

Можно спросить: а что делают на вашей акции русского националиста кавказцы, например? В России, да, вот, пожалуйста, возьмите чеченцев, например. Это отдельная субкультура в российском обществе, скажем так. И там есть этнические вопросы. Например, если чеченец бьет милицию, то обижаются русские, если русская милиция бьет чеченцев, то обижаются уже чеченцы. Там эти факторы этнические гораздо сильнее, чем у нас. Этнический фактор тоже будет разыгран, но не в первую очередь. Сам Навальный – он националист по взглядам, причем русского толка. Можно спросить: а что у вас делают на вашей акции русского националиста кавказцы, например? Вопросы есть. Евгений Поболовец:

А такими вопросами, наверное, никто особенно не задается. Андрей Лазуткин:

Вы же понимаете, задача – вывести людей первый раз. За что они потом уже будут выходить, это даже не его ответственность. Он скажет: я был в СИЗО, я непричастен, они сами собирались. Как вот наша песня.

Евгений Поболовец:

Давайте еще одно видео посмотрим, как люди нападают на машины правоохранителей. Не совсем понятно, зачем этим заниматься. Это Беларусь. Плюс-минус события схожи. Андрей Лазуткин:

Там сотруднику глаз выбили – на российском видео, которое мы первое посмотрели. Смотрите, как странно бьют машину. Наши – понятно, хотят достать обратно товарища своего, которого погрузили в бус. А там молодой человек бьет рукой или ногой по крылу машины. Вот на что он рассчитывает? Евгений Поболовец:

Мне подсказывают, что это машина мэра одного из городов российских. Выбили стекло и даже, по-моему, осколками поранили глаз мэру. Андрей Лазуткин:

Да-да, мэру. Сцепка сцепке рознь. Людям нечем закрываться, они получают максимальные травмы головы. Эта кровь – новое топливо для цветной революции Евгений Поболовец:

Подходы – насколько они похожи? То, что происходит в России, и то что происходило в Беларуси? Андрей Лазуткин:

Допустим, мы наблюдали видеоряд со сцепками, но сцепка сцепке рознь. Есть сцепки, которые нацелены на…

Евгений Поболовец:

Это правильная сцепка? Андрей Лазуткин:

Нет, это неправильная сцепка. Люди стоят здесь, руки у них заняты. Людям нечем закрываться, и они получают максимальные травмы головы. Эта сцепка делается для того, чтобы вы получили максимальные увечья, если вы выйдете. Евгений Поболовец:

Чтобы максимальное количество жертв было среди стоящих? Андрей Лазуткин:

Да. Евгений Поболовец:

А как правильно становиться в сцепку и для чего это надо? Андрей Лазуткин:

Потом, примерно в ноябре или октябре, появились инструкции правильной сцепки, когда люди стоят боком, одна рука у них в замке, а второй они начинают наносить удары строю милиции, которая их штурмует, например. Но это было уже потом, а изначально у людей появляется иллюзия: «ага, мы стали такой стеной, мы тут сейчас их всех разбросаем, раскидаем». И вот эта кровь – это новое топливо для цветной революции. Есть люди, которые выполняют роль массовки, живого щита, и есть вот эти группы провокаторов, которые заняты конкретно исполнением этих боестолкновений. Мы все это наблюдали в первые три дня. Потом уже выходили чисто мирные протесты. Вот эти женщины и прочие, которые себя так позиционировали. Евгений Поболовец:

Главная задача, я так понимаю, в первые дни протестов – это добиться первой крови. Мы видим в Беларуси и в России (вот это из России кадры), это уже получилось в первый же день.

Андрей Лазуткин:

Кровь можно нарисовать, но, понимаете, если бьют молодого человека, это не так воспринимается. Вот если бьют женщину, если бьют беременную женщину, если бьют бабушку, если бьют малолетнего ребенка – да, вот это хороший повод. Такое чувство, что уже имея наработанный инструментарий в Беларуси, они просто вбросили посмотреть, как он будет работать Евгений Поболовец:

И чтобы вышли молодые люди, надо поставить всем известную песню Цоя «Перемен». Смотрим видео, как это происходило в Беларуси, и как это сейчас происходит в России.

Россия будет свободной! Андрей Лазуткин:

Такое чувство, что уже имея наработанный инструментарий в Беларуси, они просто вбросили посмотреть, как он будет работать. Наверное, получилось как-то по-среднему: не сильно плохо, но и не сильно хорошо. Какого-то эффекта они добились. Но, видимо, все это будет анализироваться и как-то меняться, потому что, скажем так, страны у нас довольно разные, и разная даже палитра во всей этой политике. Евгений Поболовец:

Давайте послушаем. Это же конкретный лозунг?

Путин, уходи! Путин, уходи! Путин, уходи! Андрей Лазуткин:

Скажем откровенно, что на дела Навального во многом смотрели сквозь пальцы, в том числе российские власти, потому что там немного другая архитектура всего процесса политического. Здесь мы видим: протесты похожи на белорусские тем, что там, повторюсь, нет никакой управляемости. То есть если Навальный ими не управляет, то вопрос, кто управляет и какая задача будет поставлена завтра? А может быть, они что-то взорвут или заминируют? А может быть, они устроят какой-то поджог отделения милиции? А может, захватят арсенал или что-то еще. Это просто не выглядит как что-то, направленное на победу Плюс, меня удивила, конечно, география этого протеста. Видимо, задача как-то повлиять на международную обстановку. Либо для американцев надо как-то максимально испортить отношения в начале каденции Байдена. Либо, может быть, идет речь о срыве этих переговоров по СНВ. Может быть, Байдену показывают товар лицом: смотрите, как классно мы можем белорусской командой, например, пошатать российские властные организации. Все может быть. Это просто не выглядит как что-то, направленное на победу. Кто раньше, может быть, думал, что Лукашенко просто так плохо управляет государством, посмотрят, что теми же методами сейчас будут ломать Россию Евгений Поболовец:

Нам что делать в этой ситуации? Как нам сейчас выстраивать свою политику, исходя из тех событий, которые начинают разворачиваться?

Андрей Лазуткин:

Я хочу напомнить о том, что говорил наш Президент Лукашенко. Примерно в сентябре к нам приезжали редакции российских СМИ. Они задавали вопросы: как будет у нас ситуация дальше и что мы будем делать? Читайте также: О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ О политике и об очень личном. О чем рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ Александр Лукашенко: «Очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки» Я помню, допустим, как Симонян поднимала брови домиком. Они считали, что белорусы сами себе создали проблемы и, мол, старшие братья сейчас приедут их решать. Но по факту все наши белорусские проблемы теперь будут у россиян. И, скажем так, внешняя организация протестов стала видна. В России начинается совсем другой процесс, и те, кто раньше был скептиком, может быть думал, что Лукашенко просто так плохо управляет государством, что у нас неправильные выборы, неправильный процент голосов, неправильное голосование и все остальное – ну, они посмотрят, что теми же методами сейчас будут ломать Россию. И те скептики в России, которые там тоже были, посмотрят по-другому на белорусскую ситуацию. Поэтому мы свою главную задачу выполнили, полгода мы продержались. И теперь мы даже, я думаю, в чем-то поможем россиянам. Каким-то полигоном мы поработали для этих методов. И то, что российская милиция действует очень корректно, извиняется, идет навстречу этим протестующим…

Евгений Поболовец:

То есть изучили наш опыт? Андрей Лазуткин:

Конечно. У нас-то выбора особого не было, потому что у нас работали боевые группы первые три дня, повторюсь, которые состояли в том числе из рецидивистов, лиц с судимостью и прочих. Здесь, в России, другая ситуация и другая картина. Пока мы этого не видим, но, возможно, все это появится.