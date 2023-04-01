Эксперты уверены: с ядерным оружием Беларуси не грозит война. И вот почему
Новости Беларуси. О ядерных пожарах, условиях обмена беглых и мирных инициативах. Заявления Александра Лукашенко, сделанные во время Послания народу и парламенту, СМИ, в том числе зарубежные, разбирают на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И что парадоксально, обсуждают даже те, кто призывал не слушать речь белорусского лидера.
Лукашенко о войсках НАТО: они готовятся вторгнуться на территорию для уничтожения нашей страны.
Тем временем ЕС заявил, что намерен ответить новыми санкциями, если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси. Эту идею особенно поддерживает Польша. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий на днях заявил, что с другими лидерами Евросоюза ведет – цитата – ежедневные обсуждения следующего пакета санкций. И все это на фоне угроз интервенции. Потому вполне понятно и объяснимо заявление главы государства по ядерному оружию.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания:
Размещение ядерного оружия, с одной стороны, можно рассматривать как эскалацию ситуации, с другой стороны, все прекрасно знают: ядерное оружие – оружие сдерживания. Теперь мы получаем возможность нанести любому агрессору, который придет на нашу территорию, непоправимый, неприемлемый ущерб. А это значит, что вероятность горячей войны на нашей территории резко упала. Она стремится к нулю. В связи с этим парадоксальным образом эскалация, усиление напряжения приближает мир. Это парадоксальное лексическое противоречие, которое работает в интересах граждан Беларуси.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
В прошлом году польский министр обороны сказал у себя на совещании, что в случае неуспеха украинских Вооруженных Сил на востоке в борьбе с Российской Федерацией при проведении специальной операции готовы открыть второй фронт в Беларуси. То есть такие мысли у них есть прямые. Поэтому, думаю, при размещении ядерного оружия на нашей территории они подумают, открывать этот второй фронт или нет.
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