Эксперты уверены: с ядерным оружием Беларуси не грозит война. И вот почему

Новости Беларуси. О ядерных пожарах, условиях обмена беглых и мирных инициативах. Заявления Александра Лукашенко, сделанные во время Послания народу и парламенту, СМИ, в том числе зарубежные, разбирают на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И что парадоксально, обсуждают даже те, кто призывал не слушать речь белорусского лидера.

Лукашенко о войсках НАТО: они готовятся вторгнуться на территорию для уничтожения нашей страны. Тем временем ЕС заявил, что намерен ответить новыми санкциями, если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси. Эту идею особенно поддерживает Польша. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий на днях заявил, что с другими лидерами Евросоюза ведет – цитата – ежедневные обсуждения следующего пакета санкций. И все это на фоне угроз интервенции. Потому вполне понятно и объяснимо заявление главы государства по ядерному оружию.