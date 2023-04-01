Лукашенко о войсках НАТО: они готовятся вторгнуться на территорию для уничтожения нашей страны

Новости Беларуси. О ядерных пожарах, условиях обмена беглых и мирных инициативах. Заявления Александра Лукашенко, сделанные во время Послания народу и парламенту, СМИ, в том числе зарубежные, разбирают на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И что парадоксально, обсуждают даже те, кто призывал не слушать речь белорусского лидера.

Обсуждаемым в медиа стал и вопрос размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Эту тему в СМИ подали громко. Особенно воспалились польские медиа. Беларусь ведь не единожды заявляла: нападать ни на кого не собирается, но случись что, за себя достойно постоит. Тем более что напичканная вооружением Польша (только в 2023 году на военные нужды страна намерена потратить порядка 21 миллиарда евро) уже не только у военных, но и у рядовых белорусов вызывает опасения. Готовыми надо быть ко всему!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одновременно ускоренными темпами идет переброска войск НАТО на восток. Группировка блока только в Польше и странах Балтии сегодня насчитывает более 21 тысячи военнослужащих, две с половиной сотни танков, почти 500 бронемашин, около 150 самолетов и вертолетов. И вся эта армада демонстративно тренируется у границ Беларуси и России. Вопрос тот же: зачем? Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мной были активизированы настоятельно переговоры с Президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Я не пытаюсь кого-либо запугивать, шантажировать, в который раз об этом говорю, господь с ними! Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем!

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