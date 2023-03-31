Президент: они хотят политических изменений, но уже с ружьём в руках!

Новости Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Происходит то, о чем я вас предупреждал в 2020 году. Они испробовали тогда все и подошли к единственному военному варианту, чтобы нас сломать. Вот это и происходит. Повод всегда найдется. Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют наши соседи. Эти факты не спрячешь. Только факты.

На военные нужды в 2023 году Польша планирует направить около 21 миллиарда евро, или примерно 3 % от ВВП. На 70 % больше, чем в 2022 году. Даже американцы себе такого роста не позволяли. К 2024 году эта цифра может вырасти до 28 миллиардов евро, более 4 % от ВВП. Это в два раза больше, что требовало НАТО. Зачем? Кто угрожает Польше?

Второе. Усиленными темпами идет перевооружение армии. Причем наступательного характера. Одновременно готовят и забрасывают террористов в нашу страну для проведения диверсий и актов устрашения. Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности. Передают вооружение и финансовые средства. Вы думаете, все это просто так? У них есть конкретные планы, и они не стесняются об этом говорить открыто.

Несколько цитат. Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-полковник Цорн в конце прошлого года: «Беларусь может вступить в войну. В этом случае странам – членам НАТО следует начать тайные операции против целей на ее территории». Мы еще не вступили никуда, они уже это начали. «НАТО должно подготовиться поддержать военными средствами политические изменения в Восточной Европе». Видите. Мы это в 2020 году видели. Они хотят политических изменений, но уже с ружьем в руках. Прийти к нам и осуществить эти политические изменения. Дальше цитата. «Такими переменами могут стать демократическая революция и народное восстание в Беларуси». Конец цитаты.

Министр обороны Польши Блащак в конце прошлого года: «Если Украина не сможет достигнуть решающей победы на востоке, то НАТО должно серьезно рассмотреть вопрос открытия второго фронта – против Беларуси». На одном из закрытых совещаний он агитировал присутствующих к этому.

И еще одно безумство. Командующий 101-й воздушно-десантной дивизией США генерал-майор Макги, конец прошлого года: «Беларусь является одной из возможных целей. 101-я дивизия подготовлена для занятия стратегических пунктов на территории Беларуси».

Заставы усилены техникой и интеллектуальными сигнализационными комплексами. А в дозор выходят укрупненные наряды, в составе – офицер и кинолог с собакой. У каждого нагрудный регистратор. Но чтобы оценить активность Польши и НАТО, в Польше и Литве нужны спутниковые снимки.