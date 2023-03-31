Президент: они хотят политических изменений, но уже с ружьём в руках!

Новости Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На Балто-Черноморском пространстве Беларусь осталась единственной страной, независимой от гегемона. Поэтому потенциальной мишенью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Происходит то, о чем я вас предупреждал в 2020 году. Они испробовали тогда все и подошли к единственному военному варианту, чтобы нас сломать. Вот это и происходит. Повод всегда найдется. Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют наши соседи. Эти факты не спрячешь. Только факты.
На военные нужды в 2023 году Польша планирует направить около 21 миллиарда евро, или примерно 3 % от ВВП. На 70 % больше, чем в 2022 году. Даже американцы себе такого роста не позволяли. К 2024 году эта цифра может вырасти до 28 миллиардов евро, более 4 % от ВВП. Это в два раза больше, что требовало НАТО. Зачем? Кто угрожает Польше?
Второе. Усиленными темпами идет перевооружение армии. Причем наступательного характера. Одновременно готовят и забрасывают террористов в нашу страну для проведения диверсий и актов устрашения. Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности. Передают вооружение и финансовые средства. Вы думаете, все это просто так? У них есть конкретные планы, и они не стесняются об этом говорить открыто.
Несколько цитат. Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-полковник Цорн в конце прошлого года: «Беларусь может вступить в войну. В этом случае странам – членам НАТО следует начать тайные операции против целей на ее территории». Мы еще не вступили никуда, они уже это начали. «НАТО должно подготовиться поддержать военными средствами политические изменения в Восточной Европе». Видите. Мы это в 2020 году видели. Они хотят политических изменений, но уже с ружьем в руках. Прийти к нам и осуществить эти политические изменения. Дальше цитата. «Такими переменами могут стать демократическая революция и народное восстание в Беларуси». Конец цитаты.
Министр обороны Польши Блащак в конце прошлого года: «Если Украина не сможет достигнуть решающей победы на востоке, то НАТО должно серьезно рассмотреть вопрос открытия второго фронта – против Беларуси». На одном из закрытых совещаний он агитировал присутствующих к этому.
И еще одно безумство. Командующий 101-й воздушно-десантной дивизией США генерал-майор Макги, конец прошлого года: «Беларусь является одной из возможных целей. 101-я дивизия подготовлена для занятия стратегических пунктов на территории Беларуси».
Заставы усилены техникой и интеллектуальными сигнализационными комплексами. А в дозор выходят укрупненные наряды, в составе – офицер и кинолог с собакой. У каждого нагрудный регистратор. Но чтобы оценить активность Польши и НАТО, в Польше и Литве нужны спутниковые снимки.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня началось большое учение «Залив – 2023» рядом с границей Калининградской области, где также показывают агрессивные планы наши соседи по отношению к Российской Федерации. И такие учения одно за другим проходят на территории сопредельных государств, поэтому все эти угрозы, угрозы миру прежде всего, безопасности, они сегодня стоят во главе угла. Сегодня Президент ответил, что нужно делать, чтобы обеспечить безопасность своей страны. Четко и ясно все это прозвучало в его насыщенном докладе.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»
Лукашенко: «Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие»
Лукашенко: никогда мы не подходили к такой опасной черте! Надо уделить особое внимание сохранению суверенитета