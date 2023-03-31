Лукашенко о ситуации в Украине: «Русская телега по инерции если покатится – мало не покажется»

Мир стремительно меняется, развязываются конфликты, возрастает давление, как политическое, так и экономическое. Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют западные соседи. И в этой ситуации сохранение независимости, мира на белорусской земле – первоочередная задача.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вопрос один – что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. Что за чудеса? Президент суверенной, независимой страны подписывает указ, который касается именно его, и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно, говорю вам как Президент. Если ты не хочешь вести переговоры, то и не веди их. Зачем подписывать этот указ и смешить всех людей? Что ты этим хочешь продемонстрировать? Надо начать переговоры. Именно сейчас, а не позже. С этими же западными представителями, с которыми я общался, мы обсуждали этот вопрос. Я всегда просил, умолял: сейчас, сейчас, а не завтра. Почему? Ответ простой. У нас медленно запрягают, но быстро едут. Военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс (и я это знаю точно) сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно.

С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием западным, там уже не осталось советского оружия, если переподготовку пройдут военные, с другой стороны также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть и предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России, могут сказать: мы уже прекращали тогда на Донбассе. Другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли! И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было, для усиления своих позиций обманом (это было!), Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта.

Военные меня поймут. Все вопросы: территориальные, восстановительные, безопасности и прочее нужно и возможно решить за столом переговоров без предварительных условий. Это же смешно. Дипломаты понимают: когда ты идешь на переговоры, какие могут быть предварительные условия? На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Сдаю вам инсайдерскую информацию: это уже началось. Командиры рот, командиры взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что в этом квадрате завтра будет нанесен удар – россияне уходят. Удар нанесли – вернулись. И наоборот. Люди на фронте не хотят воевать.