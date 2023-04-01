Почему Ближний Восток уходит из-под влияния США? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая: Почему Ближний Восток уходит из-под влияния США и когда придет мир в самый неспокойный регион планеты?

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО (Россия): Закат американского влияния в регионе начался там же, где был его рассвет – в Ираке.

Александр Шпаковский, политолог: Заявления недавние американской стороны о том, что Иран может создать ядерную бомбу – они, наверное, тоже имеют под собой определенную подоплеку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в 2-3 раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Это страшное оружие! Никто никогда его применять как игрушку не будет. Кроме американцев. Я уверен: если бы что-то случилось у них как с Россией сейчас, они давно бы уже применили. И может, уже не тактическое оружие.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия): Тут либо ты хочешь как европейцы или европейские лидеры лечь в могилу ради того, чтобы, может быть, Америка продержалась еще три дня. Кто не хочет, позволяет себе праздник непослушания.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Вроде бы они успешные на постсоветском пространстве, но они же не просчитали Путина, они же не просчитали Лукашенко. Это говорит о слабости их аналитики.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» смотрите в воскресенье, 2 апреля, в 21:00.