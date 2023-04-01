Переселенка из Украины: не вижу никакого выхода, на диалог украинская сторона не пойдёт

Новости Беларуси. Тема конфликта в Украине, безусловно, волнует общество. Боевые действия у наших рубежей не могут оставаться без внимания. И не только с точки зрения безопасности. У многих белорусов в соседней стране родные и близкие люди. И мы как никто заинтересованы в прекращении конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обращался к белорусскому народу, но несколько заявлений прозвучали в адрес всего мирового сообщества – Президент призвал объявить перемирие в Украине. Белорусский лидер убежден: переговоры – единственный путь разрешения кризиса. Но, что важно, никаких предварительных условий быть не должно. Пока же политика Киева вынуждает украинский народ буквально бежать из своей родной страны. С февраля 2022 года в Беларусь прибыли более 89 тысяч украинцев.

Среди них Ирина Стрельникова. В Минске она уже живет несколько лет. За это время даже обзавелась собственным бизнесом – открыла парикмахерскую. Позже женщина перевезла маму. Путь к мирной жизни был непростым – добиралась через Европу. Однако по указу главы государства женщина получила вид на жительство. И теперь даже получает белорусскую пенсию.

Ирина Стрельникова, переселенка из Украины:

Сейчас стала меньше следить за тем, что происходит там, потому что понимаю, что не вижу никакого выхода. Только с помощью диалога можно решить эту проблему. Но что самое страшное, я понимаю, что на диалог украинская сторона не пойдет и не хочет идти. Это страшно. Страшно не от того, что бодаются политики, страшно от того, что страдают люди. И не просто молодежь. Страдают старики, страдают дети, страдает сама земля, сама территория и сам народ. Это самое страшное. Кому нужна эта война? Уже очевидно. Украинскому народу нужен мир, но политические амбиции западных политиков становятся выше жизни человека. Сегодня добиться перемирия можно лишь сев за стол переговоров. Минск не раз предлагал предоставить площадку для диалога, но наши инициативы не нашли отклика и отвергались на корню.