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Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ

23 ноября 2023 17:46
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ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября.

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Минск всегда тщательно и щепетильно относится к председательству в любой организации, ОДКБ – не исключение. Год активной работы формализовался в 15 документах. Все они находятся в этих синих папках.

Правда, не все документы можно снимать. Что на поверхности – так это оценка работы Минска. Четко – по-военному – в кулуарах.

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ-4

Сергей Шойгу, министр обороны России:
Мы вчера подвели итоги. Традиционно, как это всегда было при белорусском руководстве, председательстве. Квалифицированно, результативно, с выполнением всех тех планов, которые мы наметили.

И официально уже во время подведения итогов.

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ-7

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
Председательство Республики Беларусь оценивается положительно. Главы государств дали высокую оценку. Минск занял очень активную позицию, и Организации удалось сделать очень многое в этом году. А год был сложный. Надо констатировать, что Организации приходилось действовать в условиях продолжающегося разрушения международной архитектуры, и, исходя из этого, мы внимание обратили на совершенствование структуры, оснащение и подготовку органов управления, формирование системы коллективной безопасности в целях их подготовки и готовности к применению по назначению.

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# ОДКБ # Евгений Пустовой # Сергей Шойгу # Имангали Тасмагамбетов # Фотофакт

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