Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Минск всегда тщательно и щепетильно относится к председательству в любой организации, ОДКБ – не исключение. Год активной работы формализовался в 15 документах. Все они находятся в этих синих папках. Правда, не все документы можно снимать. Что на поверхности – так это оценка работы Минска. Четко – по-военному – в кулуарах.