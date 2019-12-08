Депутат седьмого созыва: необходимо говорить о повышении качества законов вообще

Новости Беларуси. Национальное собрание седьмого созыва официально начало свою работу. На неделе открылась первая сессия, избрано руководство обеих палат парламента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Депутаты Палаты представителей высказали пожелания по включению в комиссии, которых, как и в прошлом созыве, будет 14. Определиться с председателями комиссий и точными списками входящих в них народных избранников планируется 11 декабря. Юлия Огнева, СТВ:

Что ж, парламентскую избирательную кампанию мы прошли. Но не время почивать на лаврах. 2020-й – год президентских выборов. И этот путь мы должны пройти уверенно и с достоинством. Как, впрочем, и всегда. Дорогу осилит идущий.

На этой неделе не обошлось без громких кадровых решений – новый глава у Администрации Президента. Им стал Игорь Сергеенко, до этого первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности. Его замом назначена Ольга Чуприс, доктор юридических наук, профессор, экс-проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белгосуниверситета. «Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики Но вернемся к законодательному органу власти. Алена Сырова – о созыве под номером семь.

Парламентарии нового созыва в первый день сессии немного напоминают первокурсников – путаются в коридорах Дома правительства, раньше, чем прозвенит звонок о начале заседания, собираются у входа в Овальный зал, знакомятся друг с другом. Сосредоточенные, но вместе с тем энергичные и полные нетерпения как можно скорее приступить к работе. Даже на первое заседание, которое посвящено скорее организационным вопросам, пришли с наказами от избирателей и своими инициативами. Все понимают, в какой ответственный момент для жизни белорусского общества они избраны. Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась» В нынешнем созыве парламента немало представителей образования. Потому неудивительно, что о профильном кодексе, которые все пытались, но так и не приняли предшественники, говорят много. Не скрывает своего мнения Алексей Егоров – бывший ректор Витебского университета имени Машерова. Настаивает: дальше тянуть некуда, нужно определяться с системой в магистратуре и путем, по которому белорусское образование должно идти.

Алексей Егоров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Необходимо сегодня усилить подготовку магистрантов и кадров высшей научной квалификации – кандидатов и докторов наук. Здесь вопросов очень много, в том числе интегрирование образовательной системы Беларуси с Россией в качестве подготовки кадров высшей квалификации. Насколько мы признаем сегодня дипломы кандидатов и докторов наук и в России, и в Беларуси, будет зависеть в том числе и специфика подготовка этих кадров в обеих странах. Тем временем в Витебске уверяют: Алексей Владимирович знает, о чем говорит. Пять лет был у руля вуза, за это время дал возможность тысячам слушателей получать знания по полутора десяткам новых специальностей. Инициативный и человечный – так говорят коллеги и студенты и не без грусти вздыхают о новом этапе в карьере уже их бывшего ректора.

Александр Бочков, декан юридического факультета ВГУ им. П.М. Машерова:

Если бы у меня спросили, какой основной его принцип руководства, я бы сказал, наверное, старорежимным выражением: принцип демократического централизма. Вначале идет обсуждение вопроса, принимается решение, и затем он жестко требует выполнения этого решения. Я понимаю, что для нас это утрата. Но, с другой стороны, все это закономерно. Объективно то, что народ выбирает лучших. В парламенте должны быть юристы. Юристы грамотные, квалифицированные.

Так вот, бывший ректор в парламент пришел с перспективой и желанием работать в комиссии по законотворчеству, обычно не очень популярной у депутатов. Сложно. Ведь так или иначе воплощение всех инициатив начинается с нормативных актов. Но это лишь вершина айсберга, работать Егоров намерен прежде всего с основой – качеством этих самых законопроектов.

Алексей Егоров:

Необходимо, наверное, говорить о повышении качества законов вообще, чтобы мы не вносили изменения во вновь принятые законы. По крайней мере пускай бы этот закон функционировал бы пять лет. Но для этого нужна хорошая подготовка и его экспертиза – и криминалогическая, и экономическая, и, конечно, здесь должны поработать ученые и специалисты в своих отраслях права.

Парламент – одна из трех ветвей власти в нашей стране. Его работа (равно как и двух других) должна быть максимально эффективной, нацеленной на улучшение качества жизни отдельно взятого белоруса, а вместе с ним и всей страны. Да, наших народных избранников нельзя упрекнуть в эгоизме, не приходят они в парламент заработать бонусов или благ, но и инициативы с их стороны немного. То ли стесняются, то ли не знают, то ли действительно не всегда осознают свою персональную ответственность за происходящие или не происходящие изменения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинайте работать в интересах своих избирателей! Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. Честно скажу, имея опыт почти пятилетний работы в парламенте, порой отвратительный, ненавистный труд. Сидеть, выдумывать, придумывать, облекать в форму законов то, что требуют люди. Первое. Принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы жизнь эта была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе. Последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед, чтобы был определенный лак, чтобы люди понимали, куда мы идем и чего мы хотим.

Для государства, которое начало свой путь чуть больше четверти века назад по факту без рубля в кармане (все, что было, враз обесценилось), без несметных запасов нефти и газа, а лишь с умением работать на совесть и желанием жить достойно, основа уверенности в завтрашнем дне – крепкая автономная экономика. Главный ресурс для ее построения – люди, способные решать задачи со звездочкой и умеющие обращать недостатки в возможности зарабатывать.

Александр Лукашенко:

Уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей. Когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, но создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки. Парламентарии шестого созыва запомнятся решением по раскрепощению деловой инициативы и поддержкой цифровой экономики – результаты этих решений более чем превзошли ожидания. Но в сегодняшних реалиях этого недостаточно.

В преддверии открытия первой сессии Президент Беларуси по традиции собрал на разговор депутатов не только нового, но и предыдущего созыва. На этот раз локацией стал Дворец Независимости. Без витиеватых и двусмысленных фраз, опираясь на личный опыт построения карьеры от депутата до Президента страны, Александр Лукашенко дал советы, вернее, напутствовал. «Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам Наш спокойный, тихий, вдумчивый парламент, не распаляясь, работает и на международной арене. Минск стал площадкой для проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, да и в целом наши депутаты за время своей работы на юридическом уровне подружились со многими европейскими коллегами. Это благотворно отразилось на экономике и инвестициях в нее.

Болеслав Пирштук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва:

У нас увеличилась, по-моему, на 30 %, 78 групп дружбы стало. Появились новые страны, у нас много контактов появилось с ними. Все это очень здорово. ОБСЕ. Вот я, например, работал три года руководителем делегации, мы провели три свои резолюции. Мы там нашли очень много друзей.

О необходимости развивать отношения абсолютно со всеми странами Президент говорил и избранным депутатам, подчеркнув, что в их основе (это касается и новых, и даже больше проверенных временем партнеров) должны быть интересы нашей страны, ее суверенитет, независимость.

Алена Сырова, корреспондент:

Именно эти два слова чаще других звучали от Александра Лукашенко – уж слишком много в последнее время вокруг нашей страны спекуляций. Потому для тех, кто не умеет читать между строк или плохо слышит, наш Президент повторяет: суверенитет и независимость.

Александр Лукашенко: если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать – зачем самим это добро нести и кому-то отдавать? Этот тезис – однозначно основной не только в выступлении главы государства, но и в работе нового созыва парламента. Именно о независимости как о главной цели и ценности и тех, кому под силу ее отстоять, впечатленные парламентарии говорили даже на следующий день.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что я как лидер партии, не только как депутат, должен очень активно отстаивать национальные интересы страны. И вчера об этом Президент говорил. О том, что роль парламента – в отстаивании национальных интересов страны везде – и в Европейском союзе, и в России – должна расти. И я как лидер партии буду жестко отстаивать наши национальные интересы.

Кстати, отстаивать интересы Беларуси Олег Гайдукевич рассчитывает в Комиссии по международным делам. Именно в нее депутат записался (официального зачисления пока не было). На первом заседании успели провести так называемое рейтинговое голосование, которое показало, что депутаты равномерно распределились по 14 рабочим комиссиям. Выходит, парламент сбалансированный.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня уже в Палате представителей порядка 30 законопроектов. Важные законопроекты – о хозяйственных обществах, о несостоятельности и банкротствах, о персональных данных. Нам нужно внести изменения и дополнения в Кодекс о земле. Серьезный законопроект о развитии племенного дела в животноводстве. То есть есть уже над чем работать. И, конечно же, эта непосредственная связь с избирателями, с населением. Потому что люди на нас тоже возлагают очень большие надежды.