Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики напутствие дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что залог успешного развития страны – политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Где нет стабильности, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния – отметил Глава государства. И поэтому новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а вновь избранные депутаты работать в интересах избирателей.

Алена Сырова, корреспондент:

Депутаты седьмого созыва уже начали активную работу. Сегодня, 6 декабря, в Дом правительства приехали все 110 народных избранников. Первая сессия носит такой технический характер. Начала ее глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна подвела итоги выборов.

Сегодня в Овальном зале Дома правительства предстоит решить главные вопросы, прежде всего – выбрать спикера парламента и его заместителя.