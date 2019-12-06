Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства
Новости Беларуси. Первая сессия нового состава парламента. В Овальном зале собрались депутаты Палаты представителей. Накануне им и членам Совета Республики напутствие дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что залог успешного развития страны – политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти. Где нет стабильности, там нет ни мира, ни согласия, ни экономики, ни благосостояния – отметил Глава государства. И поэтому новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, а вновь избранные депутаты работать в интересах избирателей.
Повестку дня изучила наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Депутаты седьмого созыва уже начали активную работу. Сегодня, 6 декабря, в Дом правительства приехали все 110 народных избранников. Первая сессия носит такой технический характер. Начала ее глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна подвела итоги выборов.
Сегодня в Овальном зале Дома правительства предстоит решить главные вопросы, прежде всего – выбрать спикера парламента и его заместителя.
Голосование будет проходить тайным путем. Отметим, главный кандидат на должность спикера парламента – Владимир Андрейченко.
Валерий Воронецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главное, конечно, это укрепление суверенитета, укрепление могущества и суверенитета нашего государства. Государство – это самая высшая ценность, которая у нас с вами есть. Это наш белорусский дом. Ради него и будем работать.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Працягваць стваральную працу на развіццё нашай дзяржавы. Нельга сказаць, што гэта адзін канкрэтны закон. У парламента новага склікання ёсць задачы. Іх учора вельмі яскрава і як заўсёды шчыра агучыў наш кіраўнік дзяржавы. Гэта і праца над Канстытуцыяй, гэта і заканадаўства, якое будзе развіваць эканоміку, гэта і ўмацаванне сацыяльнай сферы.
Подробности первого дня работы депутатов седьмого созыва смотрите в видеоматериале.