«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратится к народу и парламенту с ежегодным Посланием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно среди присутствующих будут депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, члены правительства, дипломаты, руководители предприятий, вузов, банков, СМИ. В 2019 году особенно широко будет представлена общественность: депутаты прошлых созывов, представители общественных объединений, студенты, журналисты региональных СМИ. Все остальные белорусы смогут увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко в теле- и радиоэфире. Обращение Президента, как правило, включает в себя актуальные вопросы, которые касаются как жизни страны в целом, так и каждого белоруса в отдельности. Корреспондент Екатерины Жилянина подробнее.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Традиционное место обращения Президента к народу и парламенту – Дом правительства. Завтра в Овальном зале соберутся депутаты, сенаторы, министры, руководители крупнейших предприятий и дипломаты. На встречах и совещаниях, которые Президент проводил накануне, не раз подчеркивалось, что основные выработанные там тезисы лягут в основу Послания. Одним из ключевых событий был «Большой разговор». Темы там поднимались разные, и эксперты уже сформулировали свои прогнозы и ожидания, на что же в 2019 году сделает акцент Александр Лукашенко.

Одна из интриг – даты выборов. Ожидается, что именно в Овальном зале Президент озвучит сроки предстоящих избирательных кампаний. Ну а главным посылом самого обращения станет национальная безопасность. Красной нитью она связывает все принимаемые решения. Вспомним продовольственную тематику, популярную в последнее время информационную сферу, силовой блок. Национальная безопасность – основа независимого и суверенного государства.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Такая концентрированная форма выражения основных задач, которые предстоит решать всем руководителям республиканских органов власти, руководителям предприятий, организаций, просто людям – обращение к людям – оно всегда, конечно, оставляет в твоей душе такие особые чувства. И ты когда слышишь обращение Президента к народу, то ты понимаешь, что это абсолютно четко выверенные подходы, которые дают сегодня результат. Среди тем, которое часто звучат в последнее время: цифровая экономика, совершенствование аграрно-промышленного комплекса, либерализация бизнеса, эффективные современные производства. Достаточно вспомнить недавние совещания и рабочие поездки Александра Лукашенко.

Николай Щеткин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси:

Речь должна идти о цифровой экономике, о чем говорил Президент, о создании Министерства цифровой экономики. Конечно, это вопросы кадровой политики и идеологической составляющей, потому что подбор кадров, расстановка кадров – это, наверное, важнейшие сейчас вопросы в нашей стране, как и в любом государстве. Неизменное требование – кстати, в любом деле – жесткая дисциплина. Вполне вероятно, что на эти аспекты Президент обратит особое внимание и в Послании.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Как говорит Президент, без порядка и дисциплины не будет ничего. На этом базируется экономический рост сегодня в стране. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Если мы хотим конкурировать успешно на мировых рынках с ведущими производителями и позиционировать себя действительно европейской страной, надо этот порядок поддерживать во всех сферах экономической деятельности. Потому что без него мы, по сути дела, окажемся на задворках истории. Мне хочется, чтобы вот эти вот ключевые аспекты жизнедеятельности общества были отражены в этом Послании. В Беларуси обращение адресовано не только парламентариям и должностным лицам, как в некоторых других странах, а прежде всего народу. Белорусов интересует социальный блок вопросов. Это и зарплаты, и пенсии, и рабочие места, и образование, и медицина, и строительство жилья. Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу

О строительстве домов с ограниченной рентабельностью и планах на города спутники не так давно вспоминали. Впрочем, не только крупные города и их спутники должны развиваться. Сейчас усилия направят на развитие регионов. Определены 11 населенных пунктов, которые предстоит вывести на новый качественный уровень. Жить должно быть комфортно во всех уголках Беларуси, а сосредотачивать ресурс в мегаполисе – путь тупиковый. «Минск не резиновый»: Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили строительство, арендные метры и города-спутники

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

То, что интересует именно нас – это, конечно же, видение главы государства по демографической ситуации в республике. Мы знаем, что сегодня немножко снизилась рождаемость, увеличилась смертность. Разработан очень большой блок мероприятий для того, чтобы увеличить рождаемость, и хотелось бы знать, как оценит этот разработанный блок глава государства. Может быть, какие-то у него будут для нас рекомендации и задачи поставлены.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019 Современная Беларусь стала синонимом социально ориентированного государства, IT-страны, но еще известна своей миролюбивой внешней политикой. Здесь не только открытая экономика, но и стремление к мирному урегулированию любых споров. Мы готовы быть переговорной площадкой и открыты для любых дружеских связей. На Послание традиционно приглашают дипломатов, так что международный вектор должен прозвучать и на сей раз.

Россия, наш главный партнер и союзник, о вопросах в отношениях с которым Президент высказывался не так давно, так что тема весьма актуальна. Еще в одной соседней стране, Украине, сейчас идет президентская кампания, и для Беларуси эти события тоже очень важны. В середине недели Александр Лукашенко побывал с визитом в Турции. Планомерно развиваются отношения с Китаем, нашим стратегическим партнером.