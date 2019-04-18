Президент обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшее политическое событие, во время которого концептуально отображаются основные позиции в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе.

Не останутся без внимания и темы, которые подсказали сами белорусы. Содержание Послания подготовлено исходя из анализа обращений, поступивших перед «Большим разговором с Президентом».