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Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»

16 апреля 2019 19:42
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Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-1

В Анкаре лидеры пообщались как в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций. Турция – один из ключевых партнеров нашей страны в регионе.Сегодня между странами сложились весьма тесные экономические отношения. Товарооборот достигает миллиарда долларов, но и это, конечно, не предел. Немалые преимущества и для Беларуси, и для Турции сулит участие в глобальном проекте «Шелковый путь».

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-4

Белорусский борт номер – в международном аэропорту Эсенбога. У трапа белорусского лидера встречает представительная правительственная делегация, дипломаты и рота почётного караула. На Востоке в каждой детали – огромный смысл. Церемония подчёркивает особое уважение к белорусскому Президенту и народу.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-7


Наш глава государства обращается к караулу на турецком. А турецкое «мерхаба» приветствие белорусскому лидеру звучит по-белорусски. Вдоль трассы из аэропорта установлены баннеры: «Шчыра вiтаем Прэзiдэнта Беларусi». 

У Беларуси в Турции репутация стабильного экономического партнёра, а Александр Лукашенко пользуется здесь авторитетом смелого международного лидера. Что ещё раз показало честное интервью нашего Президента главному информационному агентству Турции «Анадалу». 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-10

В истории турецкого народа уже был сильный лидер, который смог на осколках Османской империи построить суверенное светское государство. Ататюрк Мустафа Кемаль отец «всех турков» и создатель Турции будущего. Он никогда не был толерантным, действовал порой жестко, но так сохранил моноэтничность своего народа и государства. Его путь сравнили с «Дорогой льва», по которой неспешно прошел и наш Президент.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-13



260-метровая аллея выложена специальными плитами с зазорами для замедления движения. Мавзолей Мустафе Кемалю – это знак благодарности турецкого народа своему лидеру.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-15

Подчеркивая взаимное уважение к культуре и истории турецкого народа Президент в мавзолее «Аныткабир» почтил память Ататюрка минутой молчания. Интересная деталь: по турецкой традиции вместо метронома звучит церемониальная мелодия. 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-18


А затем глава государства оставляет запись на белорусском языке в Книге почётных гостей. 

Своя летопись есть и у белорусско-турецких отношений. И она основана на дружбе Александр Лукашенко с Реджепом Эрдоганом. Завязалась она, когда нынешний лидер Турции был премьер-министром. И теперь чаще всего из уст обоих президентов звучит слово «друг».

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-21


Прорыв наступил в 2016 году. На саммит Организации исламского сотрудничества был приглашён европейский лидер Александр Лукашенко. 

ОИС – это самая влиятельная интеграционная площадка мусульманского мира. И Беларусь готова импортировать не только свои миролюбивые идеи сотрудничества, но совместные проекты. 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-24

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Турция – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной мы придаем большое значение. Первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Скажу откровенно, это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям.

Когда мы с Реджепом принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях – будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги.

За два года взаимный товарооборот, после визита президента Турции в Беларусь, вырос на 20%. Это очень хороший прирост, но я согласен с президентом, что это не те цифры и они не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-27


Пример такой слаженной кооперации – выпуск тракторов для турецкого рынка по так называемой франшизе Гянджинского завода в Азербайджане. Накануне сошли с конвейера несколько тракторов «Беларус». Перспектива – тысячи единиц техники в год. И это несмотря на экспорт собственной техники на миллиарды долларов. А потребности Турции – 70 тысяч единиц техники. Именно небольших тракторов, а этот сегмент освоен МТЗ. 

Александр Лукашенко:
Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия – промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-30

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-32

Президент только что сказал, что в этом месяце планируется произвести первые тракторы на территории Турции. Дорогой Реджеп, уже произвели, уже эти два трактора выставлены на обозрение. Так что мы с опережением это сделали вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма, думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию.

Предприятие в окрестностях столицы – это совместный белорусско-азербайджано-турецкий проект. Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зоны особых экономических преференций.

Как сблизить Беларусь и Турцию обсудили деловые круги двух стран. Три года назад бизнес-сообщество Беларуси и Турции встречалось в Минске. Как и тогда эта встреча прошла под знаком официального визита. В 2016 году Эрдоган был в Беларуси, сегодня – нашего Президента встречает Турция. 

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80-миллионная Турция – это новый центр региональной силы. С позицией – уважать другие страны. 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-35


Схожесть пути по построению своего суверенитета и экономик не в ущерб интересам чужих стран отмечает Александр Лукашенко. Наши страны несмотря на все сложности не будут находиться в тени больших столиц. 

Александр Лукашенко:
Прежде всего, будучи здесь, на этой земле, я хочу тебя поздравить с теми решительными шагами и той победой, которую тебе подарил турецкий народ во время принятия Конституции и предыдущей президентской кампании. Это была двойная поддержка по основному вопросу, который беспокоил президента Турции и который являлся камнем преткновения в политике.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-38

Сегодня президент в Турции – это сильный президент. И я уверен, что новая Конституция, которая придала силу президентской власти, будет способствовать развитию дружественного нам государства.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-41


Ежегодно Беларусь посещает 30 тысяч жителей Турции, в основном бизнесмены. Турки вообще одни из самых активных инвесторов. За годы дипломатических отношений они вложили в нашу страну 1,5 миллиарда долларов. А товарооборот по итогам 2018 года достиг 1 миллиарда. Логистическая компания Мурата Гюмюшьюола индикатор белорусско-турецких отношений.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-43


Мурат Гюмюшьюол, руководитель логистической компании (Турция):
Белорусские системы хорошие, чисто работают. Таможенный инспектор хорошо знает свою работу. У нас никаких проблем не бывает, за это благодарим.

Турция предлагает текстиль, овощи и фрукты. Беларусь – товары глубокой переработки и высокоёмкую продукцию: от стеклопластиков до аграрных технологий. Цифры инвестиций настолько высоки, что даже главный учёный страны не озвучивает их, чтобы не сглазить.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-46


Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Им необходимы новейшие разработки, мы можем это предоставить, наш потенциал соответствует.

Взаимодействие в банковской сфере должно поспособствовать переходу к расчетам в национальных валютах, но это перспектива. Беларусь продолжает открывать для себя Турцию.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-49

Ежегодно Анталию посещает по 250 тысяч белорусов. Для туристов Турция это пляжный отдых «инклюзив», который сейчас пытаются разбавить историческим туризмом. Для нас – это ещё рынок для снегоуборочной техники. 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-52


Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:
Огромная территория Турции – минимум 2-3 Гомельских области – 6 миллионов человек живет на высоте 2 км над уровнем моря, зима длится 8 месяцев, обильные снегопады, а своих производителей снегоуборочной техники нет. Если мы сумеем пройти на этот рынок, то мы пройдем на него навсегда.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-54


Наше геополитическое положение можно выгодно использовать даже в новой архитектуре глобального мира. Все пути «Шелкового пути» ведут через Беларусь и Турцию. Раньше цивилизации развивались в дельтах рек. Сейчас объединяющей хордой может стать водный путь от Днепра до Босфора. 

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-56

Сначала лидеры пообщались один на один, затем встреча продолжилась в расширенном составе. За два года товарооборот вырос на 20%, динамике должны поспособствовать и нынешние договоренности. Подписано 6 меморандумов: от научно-промышленного до военно-технического сотрудничества, от совместного освоения Арктики до проектов в медицине.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-59

Александр Лукашенко:
Сегодня подписаны соглашения, которые создают дополнительные условия для расширения взаимовыгодных белорусско-турецких связей в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном направлениях.

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть.

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»-62

Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь, дорогой друг.

# Беларусь-Турция # Андрей Савиных # Владимир Гусаков # Мурат Гюмюшьюол # Александр Лукашенко # Фотофакт

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