Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»

Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анкаре лидеры пообщались как в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций. Турция – один из ключевых партнеров нашей страны в регионе.Сегодня между странами сложились весьма тесные экономические отношения. Товарооборот достигает миллиарда долларов, но и это, конечно, не предел. Немалые преимущества и для Беларуси, и для Турции сулит участие в глобальном проекте «Шелковый путь».

Белорусский борт номер – в международном аэропорту Эсенбога. У трапа белорусского лидера встречает представительная правительственная делегация, дипломаты и рота почётного караула. На Востоке в каждой детали – огромный смысл. Церемония подчёркивает особое уважение к белорусскому Президенту и народу.



Наш глава государства обращается к караулу на турецком. А турецкое «мерхаба» приветствие белорусскому лидеру звучит по-белорусски. Вдоль трассы из аэропорта установлены баннеры: «Шчыра вiтаем Прэзiдэнта Беларусi».

У Беларуси в Турции репутация стабильного экономического партнёра, а Александр Лукашенко пользуется здесь авторитетом смелого международного лидера. Что ещё раз показало честное интервью нашего Президента главному информационному агентству Турции «Анадалу».

В истории турецкого народа уже был сильный лидер, который смог на осколках Османской империи построить суверенное светское государство. Ататюрк Мустафа Кемаль отец «всех турков» и создатель Турции будущего. Он никогда не был толерантным, действовал порой жестко, но так сохранил моноэтничность своего народа и государства. Его путь сравнили с «Дорогой льва», по которой неспешно прошел и наш Президент.





260-метровая аллея выложена специальными плитами с зазорами для замедления движения. Мавзолей Мустафе Кемалю – это знак благодарности турецкого народа своему лидеру.

Подчеркивая взаимное уважение к культуре и истории турецкого народа Президент в мавзолее «Аныткабир» почтил память Ататюрка минутой молчания. Интересная деталь: по турецкой традиции вместо метронома звучит церемониальная мелодия.



А затем глава государства оставляет запись на белорусском языке в Книге почётных гостей.

Своя летопись есть и у белорусско-турецких отношений. И она основана на дружбе Александр Лукашенко с Реджепом Эрдоганом. Завязалась она, когда нынешний лидер Турции был премьер-министром. И теперь чаще всего из уст обоих президентов звучит слово «друг».



Прорыв наступил в 2016 году. На саммит Организации исламского сотрудничества был приглашён европейский лидер Александр Лукашенко.

ОИС – это самая влиятельная интеграционная площадка мусульманского мира. И Беларусь готова импортировать не только свои миролюбивые идеи сотрудничества, но совместные проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Турция – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной мы придаем большое значение. Первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Скажу откровенно, это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям. Когда мы с Реджепом принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях – будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги. За два года взаимный товарооборот, после визита президента Турции в Беларусь, вырос на 20%. Это очень хороший прирост, но я согласен с президентом, что это не те цифры и они не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года.



Пример такой слаженной кооперации – выпуск тракторов для турецкого рынка по так называемой франшизе Гянджинского завода в Азербайджане. Накануне сошли с конвейера несколько тракторов «Беларус». Перспектива – тысячи единиц техники в год. И это несмотря на экспорт собственной техники на миллиарды долларов. А потребности Турции – 70 тысяч единиц техники. Именно небольших тракторов, а этот сегмент освоен МТЗ.

Александр Лукашенко:

Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия – промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники.

Президент только что сказал, что в этом месяце планируется произвести первые тракторы на территории Турции. Дорогой Реджеп, уже произвели, уже эти два трактора выставлены на обозрение. Так что мы с опережением это сделали вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма, думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию.





Предприятие в окрестностях столицы – это совместный белорусско-азербайджано-турецкий проект. Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зоны особых экономических преференций.



Как сблизить Беларусь и Турцию обсудили деловые круги двух стран. Три года назад бизнес-сообщество Беларуси и Турции встречалось в Минске. Как и тогда эта встреча прошла под знаком официального визита. В 2016 году Эрдоган был в Беларуси, сегодня – нашего Президента встречает Турция. «Серьёзные перспективы»: подписание каких контрактов ожидается на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре 80-миллионная Турция – это новый центр региональной силы. С позицией – уважать другие страны.



Схожесть пути по построению своего суверенитета и экономик не в ущерб интересам чужих стран отмечает Александр Лукашенко. Наши страны несмотря на все сложности не будут находиться в тени больших столиц.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, будучи здесь, на этой земле, я хочу тебя поздравить с теми решительными шагами и той победой, которую тебе подарил турецкий народ во время принятия Конституции и предыдущей президентской кампании. Это была двойная поддержка по основному вопросу, который беспокоил президента Турции и который являлся камнем преткновения в политике.

Сегодня президент в Турции – это сильный президент. И я уверен, что новая Конституция, которая придала силу президентской власти, будет способствовать развитию дружественного нам государства.



Ежегодно Беларусь посещает 30 тысяч жителей Турции, в основном бизнесмены. Турки вообще одни из самых активных инвесторов. За годы дипломатических отношений они вложили в нашу страну 1,5 миллиарда долларов. А товарооборот по итогам 2018 года достиг 1 миллиарда. Логистическая компания Мурата Гюмюшьюола индикатор белорусско-турецких отношений.



Мурат Гюмюшьюол, руководитель логистической компании (Турция):

Белорусские системы хорошие, чисто работают. Таможенный инспектор хорошо знает свою работу. У нас никаких проблем не бывает, за это благодарим.

Турция предлагает текстиль, овощи и фрукты. Беларусь – товары глубокой переработки и высокоёмкую продукцию: от стеклопластиков до аграрных технологий. Цифры инвестиций настолько высоки, что даже главный учёный страны не озвучивает их, чтобы не сглазить.



Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Им необходимы новейшие разработки, мы можем это предоставить, наш потенциал соответствует.

Взаимодействие в банковской сфере должно поспособствовать переходу к расчетам в национальных валютах, но это перспектива. Беларусь продолжает открывать для себя Турцию.

Ежегодно Анталию посещает по 250 тысяч белорусов. Для туристов Турция это пляжный отдых «инклюзив», который сейчас пытаются разбавить историческим туризмом. Для нас – это ещё рынок для снегоуборочной техники.



Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

Огромная территория Турции – минимум 2-3 Гомельских области – 6 миллионов человек живет на высоте 2 км над уровнем моря, зима длится 8 месяцев, обильные снегопады, а своих производителей снегоуборочной техники нет. Если мы сумеем пройти на этот рынок, то мы пройдем на него навсегда.



Наше геополитическое положение можно выгодно использовать даже в новой архитектуре глобального мира. Все пути «Шелкового пути» ведут через Беларусь и Турцию. Раньше цивилизации развивались в дельтах рек. Сейчас объединяющей хордой может стать водный путь от Днепра до Босфора.

Сначала лидеры пообщались один на один, затем встреча продолжилась в расширенном составе. За два года товарооборот вырос на 20%, динамике должны поспособствовать и нынешние договоренности. Подписано 6 меморандумов: от научно-промышленного до военно-технического сотрудничества, от совместного освоения Арктики до проектов в медицине.

Александр Лукашенко:

Сегодня подписаны соглашения, которые создают дополнительные условия для расширения взаимовыгодных белорусско-турецких связей в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном направлениях. В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть.