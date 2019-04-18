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Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу

18 апреля 2019 19:21
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Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию ждут 19 апреля жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019

За трансляцией из Овального зала Дома правительства будут следить и аграрии, и производители, и представители культурной и социальной сфер.

Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу-1

Рабочих мест, конечно, не хватает. Надо, чтобы были места и женщинам, и мужчинам.

Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу-4

Не совсем у нас квалифицированные врачи. Есть такая проблема.

Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу-7

Поскольку я будущий абитуриент, для меня интересно, насколько повысятся баллы, увеличится или уменьшится колличество мест.

Развитие регионов, перспективы в сельском хозяйстве и промышленности, а также социально-экономические планы. Все это волнует каждого жителя столичного региона.

«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Фотофакт

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