Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу
Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию ждут 19 апреля жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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За трансляцией из Овального зала Дома правительства будут следить и аграрии, и производители, и представители культурной и социальной сфер.
Рабочих мест, конечно, не хватает. Надо, чтобы были места и женщинам, и мужчинам.
Не совсем у нас квалифицированные врачи. Есть такая проблема.
Поскольку я будущий абитуриент, для меня интересно, насколько повысятся баллы, увеличится или уменьшится колличество мест.
Развитие регионов, перспективы в сельском хозяйстве и промышленности, а также социально-экономические планы. Все это волнует каждого жителя столичного региона.
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