Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу

Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию ждут 19 апреля жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019

За трансляцией из Овального зала Дома правительства будут следить и аграрии, и производители, и представители культурной и социальной сфер.