Владимир Макей: Послание отвечает на те вопросы, которые будоражат людей, общество

Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Активно участвует Беларусь и в интеграционных сообществах. Главные направления внешней политики Президент наверняка подтвердит 19 апреля в Овальном зале.