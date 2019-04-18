Владимир Макей: Послание отвечает на те вопросы, которые будоражат людей, общество

Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента
Активно участвует Беларусь и в интеграционных сообществах. Главные направления внешней политики Президент наверняка подтвердит 19 апреля в Овальном зале.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Послание отвечает, конечно же, на те вопросы, которые будоражат людей, волнуют людей, общество сегодня. Оно должно дать – и дает – соответствующие определенные посылы в будущее. Поэтому я именно так и воспринимаю завтрашнее послание – как, скажем, анализ ситуации, анализ тех вопросов, которые волнуют общество и конкретных людей в Беларуси. Но и установки относительно того, как мы будем развиваться дальше, куда мы будем двигаться дальше.
«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019