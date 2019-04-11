Политика санкций и критика российских методов защиты рынка. Президент провёл совещание с экономическим блоком страны

Новости Беларуси. Политика санкций. Президент Беларуси подверг критике российские методы защиты рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об ограничениях на ввоз белорусского продовольствия партнерами по Союзному государству 11 апреля говорили во Дворце Независимости. Сюда был приглашен весь экономический блок правительства. В таком составе Александр Лукашенко собирает чиновников не впервые. Как показала практика, решать текущие вопросы в этом формате гораздо эффективнее. О чем еще шла речь на совещании у Президента, знает корреспондент Екатерина Жилянина.

Екатерина Жилянина, СТВ:

К очередному совещанию Президента с экономическим блоком страны правительство подготовило ряд текущих вопросов. Это предложения, для решения которых требуется участие главы государства. Однако самой заметной темой сегодня стали отношения с нашим главным торговым партнером. Накануне стало известно, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки яблок и груш из Беларуси.

Вот то самое сообщение Россельхознадзора. Суть такова – более 30 фур с яблоками и грушами за первую неделю апреля развернули на границе. Сертификаты на яблоки раздора, по мнению российской стороны, были с недостоверной информацией. Червь сомнения, как мы уже знаем, чаще всего западает графу «Страна происхождения». Белорусские плоды россияне подсчитали: урожая год назад хватило до февраля, а сейчас и до апреля дотянули.

Виктор Делец, начальник цеха хранения и переработки агрокомбината «Ждановичи»:

Фактически мы имеем возможность хранить нашу продукцию до апреля-мая будущего года. Вся наша продукция качественная, постоянно идет внутренний контроль за продукцией. Будем работать и с нашим соседом – Российской Федерацией. Кроме плодовых, мы туда отгружаем наши овощи открытого, закрытого грунта. У нас многопрофильное предприятие, поэтому я думаю, что наша продукция будет весьма конкурентоспособна и на рынке России.

Белорусы и сами частенько останавливают фуры на своей территории. И с яблоками без документов тоже сталкивались. Кстати, везут санкционку в Россию чаще всего российские же граждане. О таких фактах не раз в течение последних месяцев сообщали партнерам. Но почему же запрет коснулся всего белорусского урожая? Ведь это ударит как раз не по нелегальным экспортерам, а по белорусским производителям. Александр Лукашенко: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно оборачивается постоянно злом»

Эксперты уже подсчитали: если Россия с нашей стороны недополучит 30-40 тонн яблок, то дефицит в новом сезоне может привести к росту цен. Пострадают российские же потребители. Как минимум, не дальновидно. И не по-партнерски, уверены в Минске. 656 километров нефтепровода нуждаются в плановом обслуживании. Эксплуатация постоянная, нагрузка большая. А в приоритетах «зеленая экономика», на кону безопасность белорусской природы. Ущерб не сравним с неудобствами партнеров. Так что на отдельных участках вновь встал вопрос о ремонте, а значит, частичного перекрытия или хотя бы временного снижения нагрузки. Инженерам предстоит оценить объемы и возможные сроки работ. Что же касается партнерских отношений с Россией, постоянный диалог – одна из стратегических задач правительства. Понятно, почему этой теме и на сегодняшнем совещании уделили большое внимание. Сейчас идут активные переговоры о цене на сырье в 2020 году. На текущий период договорились, затягивать с решением на следующий нельзя. До 30 апреля обещают внести предложения. Не в полной мере реализуются некоторые соглашения Союзного государства, и, конечно, нужно приложить максимум усилий, чтобы найти удобные для всех решения.

Москва подтверждает: нацеленность на союзнический характер отношений. Сегодня в Кремле вновь на это обратили внимание. Недопонимание в некоторых вопросах признают, но уверяют, что никаких санкций в отношении Беларуси официальная Москва вводить не хотела. Правда, не успели утихнуть страсти по «говядине на кости» и крупно-рогатому скоту... Официальная причина в тот раз – отсутствие у нас статуса Международного эпизоотического бюро.

Игорь Петришенко, заместитель премьер- министра Беларуси:

Продукция закантрактована и в балансах она есть. Тут идут определенные сигналы, что надо как бы вам попридержать, поскольку у нас есть возможность поставить в какие-то другие страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Это было меньше месяца назад. И тут же под запрет попали яблоки-груши... Игорь Петришенко: Действующий нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании Игорь Петришенко:

Вопрос функционировния безбарьерных ограничений, единой таможенной территории, которая работает в рамках Евразийского экономического союза, то есть те товары, которые поступили на территорию, вне зависимости от страны ввоза, они прошли таможенную очистку и они в дальнейшем должны свободно курсировать по рынку Евразийского экономического союза. Мы наблюдаем определенные ограничения. Этот вопрос рассматривается как в рамках Союзного государства, так и в рамках Евразийского экономического союза.

На совещании обсудили и внутренние вопросы. Предложили вывести Нацбанк из числа акционеров Банка развития. Здесь всё логично: контролирующий орган, такие полномочия над этой структурой регулятор получил не так давно, не должен быть в числе собственников. Доля была незначительной, теперь она перейдет к Совмину. Президент поручил пересмотреть всю финансовую систему на предмет возможных несоответствий. И еще один вопрос касался лицензирования. Перечень видов деятельности, для которых нужна лицензия, уже был сокращен на 15 тысяч. Предлагают исключить еще столько же.