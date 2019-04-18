«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019

Новости Беларуси. Социальная справедливость – часть политики Александра Лукашенко. Говоря о развитии экономики, применении тех или иных инструментов, во главу угла он всегда ставит интересы людей, благосостояние, качество и комфорт жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Скорее всего, соответствующей будет риторика и нынешнего Послания.