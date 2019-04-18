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«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019

18 апреля 2019 19:20
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Новости Беларуси. Социальная справедливость – часть политики Александра Лукашенко. Говоря о развитии экономики, применении тех или иных инструментов, во главу угла он всегда ставит интересы людей, благосостояние, качество и комфорт жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Скорее всего, соответствующей будет риторика и нынешнего Послания.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-1

Уровень жизни там, зарплата. Я думаю, что будет разговаривать об Украине, скорее всего.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-4

Сейчас очень серьезные, я считаю, вопросы в образовании есть, которые надо затрагивать. Например, система образования нуждается в реформации, потому что во всем мире сегодня присутствует система бакалавриата. У нас отсутствует.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-7

На данный момент актуальные темы – это детские сады. Чтобы больше строили садиков, а не строительных магазинов и торговых, развлекательных комплексов.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-10

Культура. Чтобы город еще больше окультурился, было больше каких-то парков, скверов, может быть, театров больше, кино.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-13

Меня в основном интересует медицина и работа для молодежи.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-16

Я бы хотела свое внимание сконцентрировать на том, что у нас городок маленький, работы нет. Этот момент, чтобы работа была. Будет работа – будут строиться квартиры, будут семьи, будут дети.

«Уровень жизни, зарплата. Думаю, будет разговаривать об Украине»: белорусы о том, что будет в Послании-2019-19

Сельское хозяйство будет, политические моменты будут, медицина, образование, молодые специалисты – все это будет подниматься.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Фотофакт

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