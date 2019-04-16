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Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт

16 апреля 2019 14:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом в Турции. Красочная церемония встречи в Президентском дворце началась с протокольных мероприятий с присущим им национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-1

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-3

Еще на подъезде кортеж белорусского лидера встретила конная кавалерия и сопроводила его до главных дворцовых ворот. Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца.

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-6

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-8

Сразу после церемонии официальной встречи предусмотрено общение лидеров в формате один на один и расширенном составе. Сегодня между странами сложились достаточно тесные экономические отношения. Совместный товарооборот достигает миллиарда долларов. Немалое преимущество для обеих сторон предполагает участие в глобальном проекте «Шелковый путь». Наши страны достигли взаимопонимания и по международным вопросам.

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-11

Еще до начала официальных переговоров Президент Беларуси возложил венок к могиле Ататюрка – Мустафы Кемаля, «отца всех турков» и создателя современной Турции. На фундаменте Османской империи было построено светское суверенное государство.

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-14

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-16

Александр Лукашенко минутой молчания почтил память национального героя Турции и оставил запись в Книге почетных гостей мавзолея «Аныткабир».

Церемония официальной встречи Президента Беларуси в Турции: видеофакт-19

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# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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