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Доктор политических наук об «оттепели» с США: Лукашенко – мудрый политик, его не проведёшь

14 сентября 2025 17:33
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От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании. 

То, что американцы стремятся построить связи в регионе заново, безусловно, хороший знак. Но этот шаг будет неполным без новой глобальной системы безопасности. Ведь много лет и сил было потрачено, чтобы разрушить доверие – то, на чем стоят любые прочные отношения, будь то между государствами или людьми. Конечно, письма и запонки – это приятно, но, как у нас говорят, не все то золото, что блестит.

Доктор политических наук об «оттепели» с США: Лукашенко – мудрый политик, его не проведёшь-2

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):
Нужно понимать, что Трамп, безусловно, очень жесткий и резкий политик, но и может обаять. У Трампа тоже хорошо получается проявляться, например, в особом знаке дружбы, как это назвал Коул. Взять письмо, которое отправил Трамп Александру Григорьевичу. Подписал его «Дональд». То есть особый такой знак расположения.

Такая политика заставляет задуматься о том, для чего это нужно. Я не случайно сказала про исторический опыт, потому что были периоды, когда американская администрация, например, можно Обаму вспомнить и ранних лидеров, они говорили очень красивые слова, но на практике втайне работали против режима, на разрыв отношений, прежде всего с Россией. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Мы это уже знаем, Александр Григорьевич мудрый политик, его уже не проведешь.

# Беларусь-США # Международная политика # Александр Лукашенко # Елена Пономарева

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