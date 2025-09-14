Доктор политических наук об «оттепели» с США: Лукашенко – мудрый политик, его не проведёшь

От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании.

То, что американцы стремятся построить связи в регионе заново, безусловно, хороший знак. Но этот шаг будет неполным без новой глобальной системы безопасности. Ведь много лет и сил было потрачено, чтобы разрушить доверие – то, на чем стоят любые прочные отношения, будь то между государствами или людьми. Конечно, письма и запонки – это приятно, но, как у нас говорят, не все то золото, что блестит.