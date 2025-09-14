Эксперт из США: Беларусь и Штаты идут к взаимной цели – нормализации отношений

От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании. Пересмотреть контакты с Беларусью Трампу советовали давно. Летом в американском журнале The National Interest вышла статья сотрудника Института Куинси (это аналитический центр, созданный в Вашингтоне), в которой автор анализировал взаимодействие наших стран. Марк Эпископос пришел к выводу, что Штаты в отношении Минска во многом действовали на автопилоте, не понимая, какое влияние Беларусь и ее Президент имеют на события и процессы в Восточной Европе. В том числе что касается вопросов войны и мира в Украине.

Марк Эпископос, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси:

Мы видели за последние полгода очень конструктивный и важный диалог, который происходил на разных уровнях. Мы знаем про звонок между Президентом Трампом и Президентом Лукашенко. Мы знаем про поездки многих американских довольно высокопоставленных чиновников, где, я так понимаю, они имели очень конструктивные, позитивные разговоры, не только про украинский конфликт. Кроме украинского конфликта, я думаю, обсуждались шире вопросы об американско-белорусских отношениях. И мы видим сейчас медленный процесс частичной нормализации между Америкой и Беларусью. Это очень позитивное начало, потому что мы хотим построить модель взаимодействия, где обе стороны что-то дают. И мы идем к взаимно согласованной цели – более нормализованным отношениям. Но мы говорим про экономические возможности, про коммерческие возможности. Все-таки Беларусь – это большой торговый узел между Евразией и Европой. И Китай имеет очень активное присутствие в Беларуси. Я думаю, с точки зрения американских интересов и с точки зрения белорусских интересов.