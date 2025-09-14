Межевич: режим Зеленского готов положить хоть всех поляков, включая Навроцкого, в украинский чернозём

Чего на самом деле хочет добиться Варшава, опустив шлагбаумы? Какую позицию в этом вопрос занял официальный Минск и почему приграничный шантаж не пройдет? Разбираемся в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза повторил недавнее заявление Минобороны РФ о том, что российские военные не назначали целей в Польше и дальность дронов не превышает 700 км. Действительно БПЛА запросто можно перенаправить с помощью РЭБ, которой сама же Европа и нашпиговала Украину.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

У меня нет ощущения, что Варшава готова на сегодня к прямому военному конфликту. Варшава не готова положить сотни тысяч, а может быть, и миллионы своих граждан для защиты режима Зеленского. А режим Зеленского готов положить сколько угодно поляков, хоть всех, включая Навроцкого и Дуду, несмотря на то, что они политические противники, в украинский чернозем где-нибудь под Харьковом или под Полтавой.