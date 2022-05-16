«Был дан целый ряд поручений». Как прошёл юбилейный саммит ОДКБ в Москве? Подробности встречи

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ. Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более это первый с 2019-го полностью очный разговор.

Как отметил глава нашего государства, НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе нейтральные страны и действуя по принципу «кто не с нами, тот против нас». На этом фоне контрастом выглядит оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ. Александр Лукашенко уверен: голос Организации Договора о коллективной безопасности сейчас должен звучать как никогда громко. На первое место должны выйти вопросы укрепления политических, экономических и военных связей. Продолжит Ксения Худолей. Ксения Худолей, политический обозреватель:

30 лет Договору о коллективной безопасности и два десятилетия ОДКБ. Юбилейный саммит собрал в Москве лидеров сообщества, проверенного не только временем, но и трудностями. А ведь именно они зачастую ставят точку даже в самой крепкой дружбе. Что ж, в истории ОДКБ знаки препинания расставляются сообща и на перспективу. Белорусский борт номер один приземлился в российской столице в половине одиннадцатого утра. А около двух Александр Лукашенко прибыл в Кремль на первую полностью очную встречу лидеров за последние 2,5 года.

Традиционное фото с коллегами и без промедлений за стол переговоров.

Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Читайте далее. О непростых временах без напускной дипломатической скромности свое выступление начал Александр Лукашенко. Наш Президент держал слово первым, а потому и задавал повестку, поступательно подогреваемую извне.

Лукашенко на саммите ОДКБ: «Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом». Подробнее здесь. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Действительно, двойной праздник регионального партнерства не может не омрачать происходящее вблизи его рубежей. Некоторая сдержанность участниц ОДКБ в согласованной реакции на выпады США и партнеров не играет сообществу на руку. Особенно это контрастирует с хоровыми заявлениями Запада, где даже абсурдные политические песни поются громко и на весь мир. А ведь в близкой и отдаленной перспективах опасность западных заявлений может распространиться на каждого члена ОДКБ. Президент Беларуси призвал держать удар всем вместе. Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример. Читайте здесь.

Как Беларусь видит пути укрепления ОДКБ? Это плотнейшее политическое взаимодействие и координация. А еще объединение усилий в прогнозировании и аналитике происходящего. Не менее важно вести общую борьбу с дезинформацией в медиаполе. ​Лукашенко предложил ОДКБ пойти по пути Китая в информационной борьбе. Подробнее здесь. Общих для всего региона угроз, хотя иногда и неочевидных, хватает. Одну из них обозначил президент России – историческая несправедливость и попытки очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Вопрос перерастает из моральной плоскости в военно-политическую.

​Владимир Путин: наблюдается небывалый всплеск оголтелой русофобии в западном обществе. Подробнее здесь. Ксения Худолей:

Определенные шаги необходимы и в сфере экономической безопасности. Когда слово «санкции» стало чуть ли не главным блюдом мирового политического рациона, преодолевать экономическое несварение лучше сообща. К этому коллег призвал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Президент Кыргызстана: назрела необходимость выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий. Читайте здесь. Все текущие вопросы лидеры обсудили за закрытыми дверями, а вот свои подписи под очевидным общим успехом поставили публично. На юбилейном саммите ОДКБ единогласно принято решение наградить участников миротворческой операции в Казахстане. Подробности здесь.

Оперативный ответ ОДКБ на события в Казахстане в очередной раз подтверждает, что сплоченность в регионе – беспроигрышная позиция. И если предложения партнеров найдут отражение на практике, влияние сообщества на международной арене будет только возрастать. Судя по итоговому заявлению встречи, так оно и будет.